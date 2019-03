Holland og Iran veksler nye slag i stor diplomatisk strid

En i forvejen ophedet diplomatisk konflikt mellem Holland og Iran har mandag taget endnu en drejning.

Holland har således hjemkaldt sin ambassadør fra Irans hovedstad, Teheran. Det oplyser den hollandske udenrigsminister, Stef Blok.

Hjemkaldelsen kommer som en direkte reaktion på, at iranerne har udvist to hollandske diplomater fra Iran. Udvisningen af de to diplomater har hidtil ikke været kendt af offentligheden.

De hollandske myndigheder beskyldte i januar Iran for at være involveret i likvideringen af to hollandske statsborgere, som var af iransk oprindelse.

Drabene skete i Almere i 2015 og i Haag i 2017.

Stef Blok kalder mandag Irans udvisning af de to hollandske diplomater for 'ikke acceptabel og negativ for udviklingen af det bilaterale forhold'.

