Egyptisk fotojournalist løsladt efter knap 6 års fængsel

Det begyndte som en protest i Kairo en måned efter afsættelsen af den egyptiske præsident Mohamed Mursi i 2013. Men endte som et blodbad med flere hundrede dødsfald.

Fotojournalist Mahmoud Abu Zeid var tilstede med sit kamera blandt de protesterende for at dække begivenheden, da der pludselig opstod kaos og voldsomme sammenstød mellem aktivisterne og sikkerhedsstyrken på stedet.

Egypteren Mahmoud Abu Zeid, der er kendt under navnet Shawkan, blev fængslet og har siden siddet fem et halvt år bag tremmer for at dække protesten. Lige indtil nu, efter at den prisbelønnede fotojournalist i dag mandag blev løsladt og genforenet med sin familie.

Det skriver blandt andre det egyptiske nyhedsmedie Al-Jazeera og Amnesty.

»Mahmoud Abou Zeids alt for sene løsladelse udgør en afslutning på svære prøvelser for ham og hans familie. Som samvittighedsfange skulle han ikke have tilbragt et eneste minut bag tremmer – for ikke at tale om fem et halvt år«, udtaler direktør for Amnesty Internationals kampagneindsats for Nordafrika, Najia Bounaim, i en pressemeddelelse.

Shawkan har været tiltalt for 24 forhold, herunder mord, men det er aldrig lykkedes anklagemyndigheden at bevise nogen af anklagerne.

Ifølge den franske organisation Reporters sans frontièrs, Journalister uden Grænser, er Egypten placeret som nummer 161 ud af 180 lande med mest/mindst pressefrihed.