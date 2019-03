Kina forventer laveste vækst i næsten tre årtier og ser flere problemer forude

Handelskrigen med USA gør så ondt, at den kinesiske topledelse kun forventer en vækst på mellem 6 og 6,5 procent for det kommende år, hvilket er det laveste vækstmål i næsten tre årtier.

Sidste år lå målet på »omkring 6,5«.

Den kinesiske topledelse annoncerede de nedjusterede forventninger til økonomien, da den kinesiske premierminister Li Keqiang tirsdag morgen åbnede den årlige partikongres i Beijing ved at holde en over en time lang tale om nationens tilstand.

Her undlod han at nævne handelskrigen med USA direkte, men sagde i stedet, at »et nedadgående pres« på den kinesiske økonomi fortsatte med at stige, og at Kina stod over for en mere alvorlig og kompliceret virkelighed »med risici og udfordringer«.

I endnu en hentydning til USA sagde den kinesiske premierminister, at udfordringerne bl. a. består af »stigende protektionisme og enegang«. Men han gjorde det også klart, at den kinesiske ledelse ikke vil lade sig kue.

»Vi må se problemerne i øjnene og udføre vores pligter og gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til befolkningens forventninger«, sagde han.

Talen gav overordnet det indtryk, at den kinesiske ledelse er nervøs for, at en forringet økonomi vil medføre social uro, som vil så tvivl om kommunistpartiets evne til at lede landet.

Li Keqiangs tale indeholdte en længere opremsning af tiltag og gaver til befolkningen, som med hans egne ord skal sikre, at de økonomiske udfordringer ikke ændrer »stabiliteten« i samfundet.

Partiledelsen vil forsøge at styrke væksten samt beskæftigelsen ved at øge bankers udlån til små og mellemstore virksomheder med 30 procent i år, bekæmpe bureaukratiet, forbedre den offentlige sygesikring, nedsætte momsen inden for en række sektorer og øge den offentlige minimumspension.

Ledelsen vil i særlig grad have fokus på studerende, pensionerede soldater og migrantarbejdere for at sikre, at de ikke bliver ramt af den økonomiske nedtur.

Omkring 3.000 delegerede er forsamlet til den 11 dage lange partikongres, der formelt fungerer som Kinas parlament. Reelt har de delegerede dog meget lidt indflydelse, idet de fleste beslutninger er handlet af på forhånd bag lukkede døre. Derfor fungerer kongressen mere som gummistempel for partiledelsen.

Normalt plejer partiledelsen at bruge kongressen til at fremlægge sine visioner i et forsøg på at overbevise befolkningen om, at den lever op til sit løfte om at bringe velstand og fremgang til landet.

Men i år er situationen en anden, fordi handelskrigen med USA har fået en stor del af befolkningen til at se mindre lyst på fremtiden, hvilket har bragt partiledelsen i defensiven.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, havde oprindeligt truet med at lægge yderligere straftold på kinesiske varer, hvis ikke Kina inden 1. marts havde bøjet sig for de amerikanske krav.

Men kort før fristens udløb suspenderede Trump sin egen trussel om yderligere straftold med henvisning til, at der var sket stor fremdrift i forhandlingerne.

Li Keqiang kvitterede ved at benytte sin tale til at række hånden frem til Trump. Den kinesiske premierminister sagde, at Kina ville øge beskyttelsen af intellektuel ejendom og øge adgangen til det kinesiske marked for udenlandske investorer ved at gøre flere sektorer åben for udenlandske investeringer.

Samtidig lod han dog forstå, at Kina ikke vil opgive sine ambitioner om at udvikle sig til verdens førende teknologination.

Li Keqiang undlod omhyggeligt ved navn at nævne den plan kaldet Made in China 2025, som skitserer, hvordan Kina skal rejse sig teknologisk. Planen har de seneste måneder været genstand for stor kritik i Vesten.

Derimod refererede han direkte til indholdet i planen ved at påpege, at Kina vil være førende inden for området som kunstig intelligens, big data, biomedicin og nye materialer.

»Vi vil hæve vores standarder til internationale standarder«, sagde han og satte den ambition, at forbrugere i hele verden i fremtiden skal anse kinesiske teknologiprodukter for at være de bedste på markedet.