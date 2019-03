EU's dilemma: Hvis brexitaftalen er for god, kan andre få samme idé

Den britiske regering har været frustreret over sammenholdet i EU om en hård brexitkurs. Men kursen har opbakning blandt EU’s borgere, så der er grænser for, hvor langt EU kan komme Theresa May i møde før brexitafstemningen tirsdag, fortæller professor Stefanie Walter.

Over hele Europa følges Storbritanniens politiske krise ned til mindste ulyksalighed. Borgere fra Finland til Cypern kender alt til Theresa Mays partitaktiske overvejelser og vanskelige meningsmålinger. At dømme efter debatten skulle man næsten tro, at det kun er Theresa May, der har vælgere at tage hensyn til.

Men brexitaftalen har to parter, og EU’s øvrige stats- og regeringschefer har også vælgere, som mener noget om EU’s første skilsmisse.

Professor Stefanie Walter fra Zürich Universitet er ekspert i disse holdninger. Hendes igangværende forskning handler om at analysere svar fra 10.000 repræsentativt udvalgte EU-borgere på spørgsmål vedrørende Brexit.

»Brexit bliver stadig set som et meget britisk emne, men briterne kan jo ikke beslutte alene, hvordan udmeldelsen skal være, eller hvordan det fremtidige forhold skal se ud bagefter. Regeringerne i de resterende 27 EU-lande skal også tænke på egne vælgerkorps, når de træffer beslutninger«, siger Stefanie Walter.

EU-borgernes svar kan hjælpe til at forstå unionens linje i forhandlingerne, siger Stefanie Walter, der peger på, at 42 procent af respondenterne mener, at EU bør føre en hård eller meget hård linje i forhandlingerne. Hårdheden er målt på holdningen til størrelsen af skilsmisseregningen, adgangen til det indre marked og rettigheder til EU-borgere. Kun 12 procent mener, at EU bør anlægge en blød linje, mens omtrent 35 procent ligger på en midterposition.

Blandt de respondenter, som er mere politisk engageret og typisk stemmer mere og dermed har en tendens til at blive lyttet mere til blandt politikere, er kravet om en hård kurs endnu mere udtalt.

»Det begrænser EU’s manøvrerum, at et flertal er godt tilfreds med den hårde kurs. I Storbritannien lader der til at være den opfattelse, at hvis EU bare ønskede det og valgte at droppe stædigheden, så kunne de nemt komme med flere indrømmelser. Men EU’s linje er i sync med EU-borgernes ønsker; der er faktisk ret stor legitimitet nedefra til EU’s kurs i brexitforhandlingerne«, siger Stefanie Walter.

Ikke en alt for god aftale

I denne weekend kæmper den britiske regering hårdt for at få indrømmelser fra EU vedrørende den såkaldte bagstopper i skilsmisseaftalen – en forsikringsordning, som skal forebygge en hård grænse mellem Irland og Nordirland ved at beholde Storbritannien i en toldunion med EU også efter Brexit. Theresa May og co. satser på, at indrømmelser fra EU kan få flere til at stemme for skilsmisseaftalen, når den kommer til afstemning i det britiske parlament tirsdag.

Indtil videre ser EU ikke ud til at rykke sig, og denne kamp er formentlig småtterier, i forhold til når man, efter at skilsmissen er gennemført, skal til at diskutere det fremtidige forhold og dermed nye indrømmelser. Til den tid vil der komme mere fokus på offentlighedens holdning i EU’s 27 resterende befolkninger, forudser Stefanie Walter.

Hun mener, at Brexit giver EU et ’imødekommelsesdilemma’. På den ene side giver det god mening at imødekomme britiske ønsker, da skilsmissen ikke kun kommer til at påvirke økonomien i Storbritannien, men også kan få store konsekvenser på kontinentet. På den anden side skal andre lande helst ikke få lyst til at kopiere briterne.