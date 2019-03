Sig undskyld, Orban!

Først tager du plakaterne ned, Orban. Så undskylder du og så lover du, at du aldrig vil gøre det igen. Ellers er det ud!«

Det er essensen i det brev, som her til morgen er landet hos Joseph Daul, præsident for EPP, det europæiske, konservative parti. Underskrevet af Manfred Weber, gruppeformand for EPP i EU-Parlamentets, spidskandidat i den kommende valgkamp og fra tyske CSU.

Genstanden for brevet er Ungarns regeringschef, Victor Orban, der længe har været den besværlige torn i øjet på EPP. Orban lader hånt om de grundlæggende værdier, han vil ikke have flygtninge på ungarsk jord, han er stærk EU-kritiker og politisk er han mere højrepopulist end klassisk konservativ. Vælgerne elsker ham, men i EU er han blevet en paria og Parlamentet har indledt en sag mod ham og Ungarn for at overtræde retsstatsprincipperne. I øvrigt med støtte fra EPP.

Men uden at blive smidt ud, for hidtil har analysen været, at det var bedre at have Orban og hans 12 mandater indenfor end udenfor. Det er ændret nu, hvor Orbans kritik er blevet intern, han har blandt andet kaldt partifæller »nyttige idioter« og hjemme i Ungarn kører han en storstilet anti-EU-kampagne, vendt personligt mod EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der også er konservativ og medlem af EPP. Det ser ud til at være den berømte dråbe.

For nu gør det ondt på partiet og flere konservative partier rundt om i Europa begynder at hænge i meningsmålingerne netop på grund af det politiske slægtskab med Orban.

Derfor brevet fra Weber. Han har ellers længe tøvet og længe forsvaret Orban mod kritik, både internt i partiet og i Parlamentet.

Der har altid været politisk stærke bånd fra Webers Bayern over til Orbans Ungarn, som Weber ikke har villet bryde, men med brevet trækker han blank og stiller krav til Orban, som er næsten umulige at opfylde. Hvis Orban vil blive i EPP, skal han både droppe sin kampagne og undskylde den.

»Hvis Fidesz, ledet af Victor Orban, ikke kan opfylde de krav, er der ingen vej udenom at ekskludere Fidesz fra EPP«, siger Manfred Weber i sit brev, som han tirsdagen igennem talte med Orban om. Flere gang, så den ungarske leder var helt på det rene med, hvad Weber ville.

Weber havde tirsdag eftermiddag også en samtale med kansler Angela Merkel. Hun ringede, netop som Weber sad med en gruppe europæiske journalister på »Vilstaler Hof« i Landau an der Isar i det sydlige Bayern. Weber kiggede på mobilen, rejste sig og gik ud og da han kom ind igen, kunne han ikke lade være med at fortælle, hvem der havde ringet.

Inden han gik ud, kritiserede han Orban og sagde, at det absolut var en mulighed at ekskludere Orban, når de konservative holder europæisk møde 20. marts.

Men efter samtalen med Berlin kommer der klarere boller på suppen og så fortalte Weber, at nu havde han altså sendt et brev med krav, som Orban ikke kan opfylde ud at tabe ansigt indenrigspolitisk. Det er en disciplin, Orban hidtil holdt sig fra.

Med brevet fra CDU/CSU har over 12 konservative partier i Europa sagt, at målet er nået for Fidesz. Både Sverige og Norge har været meget klare i mælet og vendt ryggen til Fidesz, mens K i Danmark har været mere nølende. Længe har holdningen været den, at det var bedre at have Orban indenfor end udenfor, men i sidste uge sagde den konservative spidskandidat, Pernille Weiss, at hun havde mistet tålmodigheden. I går formiddags skrev Søren Pape så på Twitter, at han havde sagt til Manfred Weber, at der var dansk opbakning til et sidste forsøg på at få Orban til makke ret. Ellers var det ud.

Ryger det ungarske regeringsparti, som vandt sidste valg overlegent, ud af EPP den 20. marts, vil partiet efter alt at dømme gå sammen med andre højrepopulistiske partier. For eksempel italienske Lega, som Orban har et fint forhold til.

Indtil videre har Orban 14 dage til at undskylde og til at hive plakater ned. Og love ikke at gøre det igen.