To britiske universiteter evakueret efter mistænkelige pakker

I dag er første dag med afhøringer i Undersøgelseskommissionen for Skat. Danmarkshistoriens hidtil største og dyreste kommission. Hvordan gik Skat fra at være grundpillen i velfærdsstaten til at blive en af de mest skandaleramte og upålidelige institutioner i Danmark? Og hvem har ansvaret for de huller i systemet, der gjorde det muligt at svindle for milliarder?