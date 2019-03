Tal med din europæiske modsætning

Fra i dag inviterer Politiken dig til at deltage i et helt enestående europæisk samtaleprojekt, Europe Talks. Se hvordan du kan blive en del af det.

Kunne du tænke dig at diskutere Brexit, indvandring eller emner som islam i Europa, social ulighed eller abort med en europæer, som langt hen ad vejen er din politiske modsætning? Måske er det en tyske højrefløjsnationalist fra AfD’er, en svensk feminist eller en ransk socialist.

Det kunne også være en karrierekvinde som belgiske Krista (se nedenfor), der mener, at demokratiet er overvurderet, når det kommer til folkeafstemninger om store emner som et exit fra EU.

Eller det kunne være én som franske Annick Rachet (se ligeledes nedenfor), der er kommet i tvivl om, hvorvidt EU stadig er et godt projekt?

Du får nu chancen for at møde fiolk som dem eller nogle helt andre typer, når vi fra i dag og frem til 10. april inviterer vi dig med til et enestående europæisk samtaleprojekt, Europe Talks, som Politiken gennemfører sammen med 15 andre af Europas førende medier.

Det vil munde ud i et demokratisk festfyrværkeri lørdag 11. maj, som er den dag, hvor alle samtaler finder sted. Mere om det nedenfor, hvor du kan læse lidt mere om, hvad det hele går ud på:

Hvad er ideen?

Vi har i de senere år set en tiltagende polarisering, hvor den politiske samtale er blevet overdøvet af råberi og såkaldte ekkokamre på Facebook, Twitter og andre såkaldt sociale medier, hvor folk ofte lukker sig inde i små fællesskaber, der mener det samme som dem selv. Og som derefter skyder med skarpt mod modstanderne i andre ekkokamre, som de hverken forstår eller gider høre på. Du kender det..

Med Europe Talks vil vi den anden vej: Vi vil op til Europarlamentsvalget 26. maj forbinde folk, der mener noget nær det modsatte af hinanden, og invitere dem til at tale sammen. Dels for bedre at forstå hinanden, dels for at fremme samtalen frem for den golde konfrontation.

Ved at formidle tusindvis af den slags samtaler hen over landegrænserne – det er så mange vi håber på – vil vi desuden bidrage til en fælles europæisk debat om EU og Europa: I stedet for at føre EU-samtaler i hvert land for sig, får vi europæere til at tale EU med hinanden.

Hvordan kan jeg deltage?

Først skal vi finde én, der tilnærmelsesvist mener det modsatte af dig.

Det gør vi ved på www.politiken.dk at stille dig syv spørgsmål, som du skal svare ja eller nej til. Spørgsmålene dukker også op i artikler om EU. Du kan finde dem på at www.politiken.dk/europetalks. Første spørgsmål er: Vil du gerne bytte dit danske pas ud med et decideret EU-pas?

Via dine svar sørger en algoritme, der er udviklet af Die Zeit, for at matche dig med en anden europæer. Hvis vi finder et match, modtager du en mail. Såfremt både du og dit match bekræfter, at I gerne vil mødes, bringer vi jer sammen, så I kan aftale et møde 11. maj. Matchningen begynder 15. april.

Hvem kan deltage?

Du skal være mindst 18 år og være bosiddende i Danmark for at deltage i Politikens del af projektet.

Derudover skal du kunne engelsk, fordi alle samtaler som udgangspunkt foregår på engelsk.

Du vil også se, at du efter besvarelsen af de syv spørgsmål bliver bedt om at fortælle lidt om dig selv på engelsk, så deltagerne har en fornemmelse af hinanden.

Politiken og de øvrige medier har ikke adgang til disse informationer.

Hvordan mødes man?

De fleste vil etablere skypemøder, så man ’mødes’ via sin computer eller mobil. Det er ofte det mest klimavenlige og naturligvis også lettere og billigere.

Nogle vil dog aftale et personligt møde, så de enten mødes i Danmark eller i modpartens land - eller midt imellem.

Enkelte vil blive inviteret til inviteret til at deltage i en fælles europæisk event i kulturcenteret Bozar i Bruxelles.

Politiken vil også afholde et event med samtaler og efterfølgende debat. Det annonceres særskilt.

Hvad kan det bruges til?

Det vil vi spørge jer om. Politiken og de øvrige deltagende medier vil i nogle tilfælde bede om lov til at følge samtalerne, der foregår på tomandshånd. Det gælder både fysiske møder og skype-møder.

Vi modtager alene mailadressen på danske deltagere og kender hverken deltagernes svar eller samtalepartner.