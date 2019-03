Brexitkaos fører til debat om irsk genforening

Hvis Storbritannien bumler ud af EU uden en skilsmisseaftale, bør man afholde en folkeafstemning om at genforene Irland og Nordirland.

Sådan har kravet lydt de seneste måneder fra ledende politikere i det republikanske parti Sinn Fein, der har domineret nordirsk politik i årtier.

Årsagen til debatten om genforening er det politiske kaos i Storbritannien. Hvis Theresa May ikke på tirsdag får opbakning til skilsmisseaftalen med EU i det britiske parlament, stiger risikoen for et et Brexit uden skilsmisseaftale.

Det scenario kan få store konsekvenser for Nordirland.

Så bliver den 500 km lange irske grænse nemlig en toldgrænse i EU. Det betyder som udgangspunkt, at handel over grænsen skal kontrolleres, og at der vil blive introduceret toldsatser på varer.

Den nordirske statsforvaltnings øverste leder advarer om, at det scenario vil føre til en brat stigende arbejdsløshed og voldsomme økonomiske konsekvenser. Oveni kommer bekymringerne for, at en ny hård grænse kan forstyrre freden i Nordirland.

Sean McPeake, der er lokalpolitiker for Sinn Fein i Mid Ulster, siger at en sådan afstemning ikke skal komme lige med det samme, men at den bør komme på et tidspunkt, hvis Storbritannien braser ud af EU uden en aftale.

»Når man tager de alvorlige konsekvenser af ’no deal’ i betragtning, så bør muligheden for irsk genforening bestemt komme på bordet. Der er åbenlyst behov for en periode til diskussion, forberedelse af valgmulighederne og en eventuel overgangsperiode, men hovedpointen i en situation med Brexit uden en skilsmisseaftale er, at man bør erklære, at en sådan afstemning skal finde sted«, siger Sean McPeake.

Irsk regering ønsker ikke folkeafstemning

Alex Baird arbejdede i mange år som nordirsk embedsmand under urolighederne med ansvar for at rejse kontrolposter på grænsen og siden med ansvar for at få dem pillet ned igen. Han hader tanken om, at den hårde grænse kan komme tilbage.

I dag er 71-årige Alex Baird lokalpolitiker i Fermanagh og Omagh for unionistpartiet UUP, som ønsker, at Nordirland skal forblive en del af Storbritannien. Han mener ikke, at der er behov for en folkeafstemning om genforening. Men hvis den kommer, er han ikke bekymret for udfaldet.

»Jeg frygter ikke en afstemning, hvis den kommer. Jeg tror slet ikke, at Irland ville have råd til at rumme Nordirland og holde samme velfærdsniveau. Her i Nordirland kan jeg gå gratis til lægen. Syd for grænsen betaler de 45 euro for et besøg«, siger Alex Baird.

Foto: Finn Frandsen Alex Baird, 71, lokalpolitiker Belcoo/Blacklion. Nabobyer på grænsen mellem Nordirland og Irland Brexit reportage for orkanens øje, grænselandet Irland/Nordirland.

Hvis en sådan afstemning kommer, vil han kæmpe for, at Nordirland skal forblive en del af Storbritannien.

»Jeg har irsk fjernsyn herhjemme, men jeg ser det sjældent. Jeg er nordirsk, jeg er britisk. Min kultur og det, jeg tror på, hænger sammen med at være en del af Storbritannien. Hvis et flertal skulle beslutte at Nordirland skulle være en del af Irland, så ville jeg acceptere det, for sådan er demokrati, men jeg tror på det, vi har i øjeblikket«, siger Alex Baird.