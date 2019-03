Huawei sagsøger USA's regering for udelukkelse fra markedet Kinesisk elektronikgigant afviser mistanke om spionage og sagsøger USA for at udelukke Huawei fra markedet.

Den kinesiske elektronikgigant Huawei sagsøger den amerikanske regering.

Det oplyser Huawei Technologies Co på en pressekonference natten til torsdag dansk tid.

Søgsmålet er rettet mod en tilføjelse i den amerikanske forsvarslov, som blev vedtaget i august sidste år. Den forbyder den amerikanske stat at købe produkter og services fra Huawei.

Men restriktionerne mod Huawei på det amerikanske marked er 'forfatningsstridige', mener elektronikgiganten.

»Den amerikanske Kongres er gentagne gange mislykkedes i forsøget på at indsamle beviser, der kan støtte restriktionerne mod Huawei-produkter. Så vi er nødsaget til at tage dette juridiske skridt som en sidste udvej, siger Huaweis bestyrelsesformand, Guo Ping.

»Forbuddet er ikke blot ulovligt, det forhindrer også Huawei i retfærdigt at deltage i konkurrencen, hvilket i sidste ende skader de amerikanske forbrugere.

Huawei anklager også de amerikanske myndigheder for at have hacket selskabets servere og således stålet mails og koder fra Huawei.

»Vi ser frem til domstolens dom og stoler på, at den vil komme både Huawei og de amerikanske forbrugere til gode, siger Guo Ping.

Søgsmålet kommer midt i en ophedet konflikt mellem USA og Kina over troværdigheden af Huawei, som er verdens største producent af teknologi til de nye højhastigheds-5G-netværk.

USA mistænker Huawei for at spionere for Kinas kommunistiske ledere og anser Huawei for at udgøre en sikkerhedsrisiko.

Derfor har USA også drevet lobbyvirksomhed over for allierede lande og advaret om mulig spionage gennem 5G-udstyret. Huawei har afvist alle anklager.

I Danmark er der ligeledes en offentlig debat i gang om, hvorvidt Huawei bør vælges som leverandør til et fremtidigt 5G-netværk.

TDC har siden 2014 samarbejdet med Huawei om drift, vedligeholdelse og levering af udstyr til mobilnettet.

Det er dog endnu ikke afgjort, hvem der skal være leverandør for TDC's 5G-netværk.

ritzau