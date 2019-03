Polske Cezary: »Frankrig og Tyskland tager imod unge, som kunne blive hjemme og kæmpe«

Cezary Piotrowski er 40 år gammel. Han bor i Polens hovedstad, Warszawa. Han arbejder som lastbilchauffør.

Hvad synes du om EU?

»Jeg er imod. Polen burde være neutralt. Det burde ikke gå med i nogen alliancer, hverken amerikanske eller russiske. Polen bør have sin egen holdning. I stedet gør vi, hvad de andre siger, vi skal. Vi bliver for eksempel sendt til Irak. Hvorfor tog vi til Irak? På grund af amerikanerne«, siger Cezary Piotrowski via tolk.

Mener du, at EU-medlemskabet er godt eller skidt for Polen?

»Jeg mener ikke, det er godt. Vi køber bare europæiske produkter. På den anden side har polske landmænd nogle fordele, men jeg tror, vi kommer til at betale på et tidspunkt, for ingen giver nogen noget gratis«, siger han.

Mener du, at der kommer for mange migranter til Europa?

»For mig er en immigrant en ældre person, for eksempel. Eller en kvinde med et barn. En person, som flygter fra et sted, hvor der sker noget dårligt. Unge mænd bør blive og kæmpe for deres lande. Frankrig og Tyskland tager imod unge mennesker, som kunne blive i deres lande og kæmpe for deres lande«, siger Cezary Piotrowski.

Mener du, at Europa burde gøre mere for at holde dem ude?

»Ja. Hvis en kvinde med et barn eller en ældre kommer, så OK, men unge bør udvises«.

Cezary Piotrowski fortæller, at han som lastbilchauffør kører med atomaffald. Han vil have EU til at udvikle mere vedvarende energi.

»Jeg mener, at EU bør gå efter vedvarende energi som vindmøller. Ikke atomenergi, for så er der problemer med atomaffald. Vedvarende energi giver ikke problemer for nogen«, siger han.

Hvis der var en afstemning i Polen om EU-medlemskab, ville du så stemme for at forlade EU?

»Ja«.

Må jeg spørge, hvem du stemmer på her i Polen?

»Ikke nogen. Jeg gik derhen for at stemme, men jeg satte flere krydser samtidig, så det ikke kan bruges af nogen«.