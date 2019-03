Polske Teresa: »De tænker kun på sig selv, så det går dem godt, ikke folket«

Teresa Pałaszewska er 46 år gammel. Hun bor i Warszawa i Polen. Hun arbejder som skrædder i et lille sy-værksted.

Gør EU dit liv bedre?

»EU gør helt sikkert mit liv bedre, for vi har mange muligheder, og EU hjælper os meget«, siger hun.

Føler du dig mest som polak, europæer eller begge dele?

»Jeg føler mig afgjort polsk«.

Hvad er tidens vigtigste politiske tema?

»Politiske problemer bliver skabt af politikere selv. De er ikke optaget af at gøre folks liv bedre, men kun af at springe fra en post til en anden. De tænker kun på sig selv, så det går dem godt, ikke folket«, siger hun.

Kommer der for mange immigranter til Europa?

»Hvis vores land var i stand til at tage imod så mange immigranter og give dem arbejde og et sted at bo, så OK. Selv hvis der var immigranter i hvert andet hus, så er det ikke et problem for mig. For det er mennesker, der tæller. Men desværre kører landet, som vi kan se, og de fleste lever så småt ... så antallet af immigranter er nødt til at blive begrænset. Rige lande bør tage imod flere immigranter, end vi gør«, siger hun.

Bør europæere betale mere for ting som kød og energi for at gavne klimaet?

»Ja, selvfølgelig bør europæere betale mere, men de skal også have passende lønninger«.

Ønsker du en afstemning i Polen om EU-medlemskabet?

»Åh gud, nej da, vi kan ikke forlade EU. Det ville være ude med os. Vi bliver, vi skal ikke ud«, siger Teresa Pałaszewska.

Hun fortæller, at hun stemmer på det nationalkonservative regeringsparti Lov og Retfærdighed, der jævnligt skælder ud på EU og har bragt Polen en sanktionssag fra EU-Kommissionen på halsen med en justitsreform, der kritiseres for at gå imod Europas demokratiske værdier.

»De gør noget for folk her, hvor den tidligere regering tog mange ting fra os, fjernede de sociale ydelser, vi havde«, siger Teresa Pałaszewska.