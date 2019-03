Løkke: »Det er svært at give en hjælpende hånd til folk, der står med begge hænder i lommen«

Lars Løkke Rasmussen vil gerne komme Theresa May og Storbritannien i møde, men statsministeren har efterhånden svært ved at se, hvad de øvrige EU-lande kan hjælpe med. »Det er jo briterne selv, der har sat deres røde linjer, som definerer spillet«.

Der er altid et men.

»Jeg har stor respekt for, at Theresa May bliver ved med at kæmpe. Og jeg – og det gælder også mine øvrige kolleger i ministerrådet – vil gerne være imødekommende. Men ...«.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står i lufthavnen og taler i sin mobiltelefon, Politiken er i den anden ende, og emnet er Brexit. Her før endnu en skæbneafstemning i det britiske parlament, hvor premierminister Mays aftale måske igen bliver forkastet eller, mere overraskende, vedtaget.

Spørgsmålet, der fremkalder Løkkes men, er et af dem, der ofte stilles, når talen falder på Brexit. Kan EU ikke gøre noget mere? Række en hjælpende hånd til ud til den trængte Theresa May? Løse gåden om det irske bagstop, der skal forhindre en hård grænse mellem Irland og Nordirland, og hvor EU’s krav er, at briterne bliver i den fælles toldunion, indtil der er fundet en endelig løsning? Mens det for Mays konservative bagland er helt uacceptabelt, fordi det fortsat binder dem til EU.

»Også herhjemme i Danmark er der flere, som synes, at vi er for rigide. At vi skal være mere imødekommende. Men hvad er det, vi skal komme i møde? Det er jo briterne selv, der har sat deres røde linjer, som definerer spillet. Så medmindre de bliver mere præcise eller justerer deres krav, er det svært at se, hvad vi kan være behjælpelige med«.

Løkke holder en pause, leder efter en formulering.

»Her skal jeg nok passe lidt på med mit billedsprog«, som han siger, »men man kan vel sige, at det er svært at give en hjælpende hånd til folk, der står med begge hænder i lommen«.

Den anden side af men’et handler om realpolitik. Ikke om at være flink og imødekommende, men hvor langt de øvrige 27 stats- og regeringschefer reelt vil gå. Hvor deres ufravigelige krav, deres røde linjer, er. De viser sig så at være præcis samme sted som briternes: på toldunionen. Bare med modsat fortegn.

Jeg misunder hende godt nok ikke. Der er nogle, der fuldstændig overmodigt har gamblet med Storbritanniens fremtid

»Vi er jo først og fremmest ansvarlige over for vores egne befolkninger, og vores opgave er at passe på vores indre marked. Så hvis briterne ikke vil være med i toldunionen, kan vi jo ikke have bagdøren stående åben for dem i Irland, vel? Der er jo en logik i det her. Man kan ikke både være inde og ude«.

»Kan man genforhandle?«

»Det kan jeg ikke se for mig. Det store problem er jo, at Theresa May ikke har et flertal, og det er stadig helt uklart, hvad der skal til, for at hun får et«.

Det totale cirkus

»Lars Løkke, du kender det politiske maskinrum. Det politiske håndværk, hvor man kan nå til enighed, selv om udgangspunktet er uenighed. Hvordan bedømmer du briterne som politiske håndværkere?«

»Det vil jeg helst ikke sætte for mange ord på. Jeg tror ikke, det vil være hensigtsmæssigt ud fra de diplomatiske spilleregler. Men man kan vel konstatere, at der unægtelig er en noget andet politisk tradition i Storbritannien, og at det, der sker lige nu, står i kontrast til den måde, generationen før mig håndterede Maastricht-afstemningen (det nationale kompromis i 1993 efter det danske nej året før, red.)«.

»Jeg misunder hende godt nok ikke. Der er nogle, der fuldstændig overmodigt har gamblet med Storbritanniens fremtid af partiegoistiske grunde – det var min gode ven David Cameron – og derefter lokkede en flok dygtige retorikere den britiske befolkning om bord på et projekt, der ikke holder. Hvorefter de forlod den synkende skude, og nu står hun der. Med en oppositionsleder, der bare tænker partitaktisk. Det er ikke nemt, så respekt for, at hun bliver stående«.

»Men hun forsøger vel at opretholde en vis logik a la: Nu har jeg lavet den her aftale. Vil I stemme for den? Nå, det vil I ikke. Betyder det, at vi så bare skal smutte ud af EU? Nå, det vil I heller ikke. Altså, på et tidspunkt må nogen jo rykke sig, for hvis de hverken vil sige A eller B, må de jo til sidst ende med at sige C«.

»Det kan være at udskyde? Som jo er den sidste afstemning i denne uge, hvis parlamentet siger nej til både Mays aftale og no deal – ingen aftale?«

»Ja, og jeg er sådan skruet sammen, at vil de have lidt mere tid, er jeg positiv. Men det løser ikke noget, hvis der ikke er en plan. Og det kan kun blive en kort udsættelse, for ellers skal vi ud i at holde EU-parlamentsvalg i Storbritannien«.

»Og så er cirkusset ligesom fuldført, ikke?« siger Lars Løkke.