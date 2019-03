Norge ønsker international domstol til IS-krigere Den norske justits- og indvandringsminister støtter et svensk forslag om at oprette domstol til IS-krigere.

Norske statsborgere, som har kæmpet for den militante gruppe Islamisk Stat (IS), bør retsforfølges ved en international domstol.

Det siger den norske justits- og indvandringsminister, Tor Mikkel Wara, fra det indvandringskritiske Fremskrittspartiet.

»Jeg synes, det er helt rigtigt at undersøge, om den mulighed findes«, lyder det fra den norske minister.

Tor Mikkel Wara siger, at han støtter et forslag fra Sverige om at oprette en international domstol til IS-krigere.

»Det handler om bestialske drab, forherligelse af vold og om, hvad mange vil kalde forbrydelser mod menneskeheden. Så den første mulighed bør være at se, om vi kan straffe forbrydelserne, hvor de er sket«, siger han.

Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), har tidligere også udtrykt interesse for at finde en løsning i samarbejde med andre lande.

»Jeg synes ikke, vi har udtømt mulighederne for at have en international samtale om, hvad vi stiller op med det her«, sagde han 26. februar.

IS er meget tæt på at blive udryddet fra alle landområder i Syrien.

Det har sat gang i debatten om, hvad der skal ske med de europæiske statsborgere, der de seneste år har kæmpet under gruppens fane.

ritzau