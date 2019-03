Britiske Josh Cooke: »Vi giver for mange penge til andre lande«

I Europe Talks kan du møde folk som britiske Josh Cooke, der synes, at Storbritannien bruger for mange penge på andre lande.

Josh Cooke er 19 år gammel. Han er fra Manchester i det nordlige England. Han arbejder i sikkerhedsbranchen.

Gør EU dit liv bedre?

»Nej, det gør det ikke«.

Hvorfor ikke?

»Jeg føler, at vi giver for mange penge til andre lande og ikke nok til Storbritannien«, siger Josh Cooke.

Føler du dig mest britisk eller europæisk?

»Britisk«.

Hvad er tidens vigtigste politiske tema?

»Brexit«.

Synes du, der kommer for mange immigranter til Europa?

»Måske ja. Det afhænger af sammenhængen. Hvis de flygter fra fattigdom og den slags, så nej, men hvis de bare leder efter et bedre liv, så ja«, siger Josh Cooke.

Bør vi europæere betale mere for ting som kød og energi for at hjælpe klimaet?

»For at hjælpe klimaet, ja«.

Storbritannien, der formelt hedder Det Forenede Kongerige, stemte om sit medlemskab af Den Europæiske Union 26. juni 2016. Knap 52 procent stemte for at træde ud - det såkaldte Brexit. Godt 48 procent stemte for at blive.

Stemte du for at blive i EU eller for at træde ud?

»Jeg stemte ikke. På det tidspunkt gik jeg ikke op i det. Jeg havde det ligesom: Hvem går virkelig op i, om vi bliver eller træder ud? Jeg vil være her alligevel«.