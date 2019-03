Britiske Angela: »Jeg vil være en del af Europa og ikke isoleret i lille Storbritannien«

Ved Europe Talks kan du møde folk som 72-årige Angela Elphick, som ærgrer sig over, at hendes land forlader EU.

Angela Elphick er 72 år gammel. Hun bor i Manchester i det nordlige England. Hun er pensioneret.

Gjorde EU dit liv bedre?

»Ja«.

Hvordan?

»Bare det at føle sig mere som en del af Europa. Vi havde visse fordele som et sygesikringskort, som vi kunne bruge i Europa. Det var mest en følelse af at høre til«.

Føler du dig europæisk, britisk eller begge dele?

»Altså, jeg er brite, men jeg sætter pris på at være en del af Europa«.

Hvad er det vigtigste politiske tema i vores tid?

»Åh ... klimaforandringer«, siger Angela Elphick.

Bør europæere betale mere for ting som energi og kød for at hjælpe klimaet?

»Nej«.

Kommer der for mange immigranter til Europa?

»Nej«.

Da Storbritannien i juni 2016 stemte om at forblive i eller melde sig ud af Den Europæiske Union, stemte Angela Elphick for at blive.

»Jeg vil være en del af Europa og ikke isoleret i lille Storbritannien«, siger hun.

Et lille flertal på 52 procent stemte for at melde landet ud. Storbritannien, som består af England, Skotland, Nordirland og Wales, skal efter planen træde ud 29. marts i år.