Trudeau afviser at have udøvet pres mod minister Trængt Trudeau siger, at han blot påpegede, at retssag kunne koste tusindvis af arbejdspladser.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, siger torsdag, at 'undergravet tillid' og 'mangel på kommunikation' med hans tidligere justitsminister førte til, at hun valgte at gå af og rette en række beskyldninger mod ham.

Beskyldningerne mod den canadiske regeringschef har rystet hans regering og fået en del vælgere til at vende sig mod ham. Beskyldningerne går på, at Trudeau skulle have udøvet et upassende politisk pres mod eksministeren for at få nedtonet en omfattende korruptionssag.

Trudeau har ikke fremsat nogen undskyldninger i sagen, og han fastholder, at ingen regler er blevet brudt.

» Med hensyn til at forsvare arbejdspladser og selve retssamfundets principper siger jeg igen, at der ikke blev udøvet noget upassende politisk pres«, siger han.

Trudeau og hans nærmeste medarbejdere siger, at de intet har gjort forkert ved at påpege, at en retssag kunne komme til at koste tusindvis af arbejdspladser.

Anklagerne, som har rystet hans regering, kommer fra den tidligere justitsminister Jody Wilson-Raybould, der den 28. februar afgav forklaring til parlamentets retsudvalg.

Ifølge Jody Wilson-Raybould modtog hun sidste år 'indirekte trusler' fra regeringen med Trudeau i spidsen. De indirekte trusler kom, da hun undersøgte korruptionsanklager mod den Montreal-baserede ingeniørvirksomhed SNC-Lavalin.

SNC-Lavalin har 9000 ansatte i Canada, herunder 3400 alene i Quebec, og flere end 50.000 ansatte verden over.

En eventuel korruptionsdom mod SNC-Lavalin ville medføre et forbud mod at arbejde for den canadiske stat i et årti.

I alt 11 personer fra regeringen forsøgte ifølge Wilson-Raybould at få hende til at lade sagen ligge.

En meningsmåling viste i denne uge, at det Liberale parti, som ledes af Trudeau, er gået markant tilbage. Partiet er for første gang mindre end det konservative parti.

Meningsmålingen fra Ipsos viser, at Trudeaus parti står til at få 31 procent af stemmerne, mens de konservative under ledelse af Andrew Scheer, står til at få 40 procent. Canada skal til valg senest den 21. oktober i år.

