Mysterie på femte år: Hvor endte Malaysia Airlines Flight 370?

I over et år, mere præcist i 16 måneder og 21 dage, var Malaysia Airlines Flight 370 fra Kuala Lumpur til Kinas hovedstad Beijing sporløst forsvundet.

Den 64 meter lange og knap 250 ton tunge Boeing 777-200 var lettet 8. marts klokken 00:41 lokal tid og skulle efter planen være fremme i Beijing klokken 06:30. Om bord på flyet var 227 passagerer og 12 besætningsmedlemmer.

»Good night, Malaysian three seven zero«, lød det klokken 01:19 over radioen fra enten første- eller andenpiloten til flykontrollen i Kuala Lumpur, og intet indikerede, at noget skulle være galt. Men det skulle vise sig at være de sidste ord, omverdenen hørte fra Flight 370. To minutter senere mistede flykontrollen radarkontakt med flyet. Det kommunikationssystem, som hver halve time skulle sende oplysninger om blandt andet flyets bevægelser, sendte sidste gang klokken 01:07.

Derefter: Intet.

Klokken 02:40 blev flyet meldt savnet. I dagene, ugerne og månederne derefter blev en af historiens største eftersøgninger igangsat – uden at der blev fundet så meget som ét eneste spor.

Foto: Lucas Marie/Ritzau Scanpix Vragdelen, der blev fundet på øen Rèunion, bliver båret væk fra stranden, hvor den blev fundet.

Før 29. juli 2015. På øen Réunion, cirka 600 km øst for Madagascar, fandt den lokale beboer Johnny Bègue på stranden en 2,7 meter lang metalkonstruktion. Det skulle vise sig af være en del af Flight 370’s højre vinge – mere præcist en såkaldt flap.

I løbet af det følgende halvandet år blev der fundet yderligere 26 vragdele forskellige steder på den østafrikanske kyst. Tre af vragdelene kunne med sikkerhed siges at stamme fra Flight 370. Som altså stadig var – og er – forsvundet. Men ikke længere sporløst.

Nogen slukkede for kommunikationen

I begyndelsen af eftersøgningen antog de malaysiske myndigheder naturligt nok, at flyet var styrtet ned i det område, hvor det befandt sig, da flykontrollen mistede radarkontakten – et sted i Thailandbugten mellem Malaysia og sydspidsen af Vietnam.

Men allerede dagen efter meddelte myndighederne, at flyet var observeret af en militær radar nogenlunde på det tidspunkt, hvor det var meldt savnet. Og at flyets position ikke var der, hvor efterforskerne havde regnet med, men derimod på en mere vestlig position over Malaccastrædet, som ligger mellem Malaysia og den indonesiske ø Sumatra. Det kom også frem, at nogen om bord på flyet klokken 01:21 havde slukket for den såkaldte transponder, der sender oplysninger blandt andet om flyets position til satellit-systemet.

Hvorfor var flyet vendt om? Og hvorfor var transponderen blevet slukket? Mystikken bredte sig. Og den blev ikke mindre af, at de malaysiske myndigheder flere gange gav modsatrettede oplysninger om, hvad de troede, der var sket: For eksempel, at Flight 370 alligevel ikke havde skiftet kurs og var vendt om.

I dagene derpå kom det frem, at flere spor pegede i retning af, at flyet var blevet ved med at flyve længe efter, at kontakten med det var ophørt. Den amerikanske avis Wall Street Journal skrev med anonyme amerikanske efterforskere som kilder, at flyets Rolls-Royce motorer havde udsendt datasignaler, som pegede på, at motorerne havde arbejdet mindst fire timer efter, at radarsignalet var ophørt.

Det blev også konstateret, at flyet flere gange skiftede højde. Helt op til 45.000 fod, hvilket er langt over den anbefalede højeste højde. Og helt ned til 5.000 fod, hvilket er betragteligt under den normale cruising-højde.

Det allersidste livstegn fra flyet skulle vise sig at være et ’ping’ fra flyet, som blev opfanget af en satellit om morgenen 8. marts klokken 08:11 lokal tid. På baggrund af afstanden mellem dette signal og satellitten kunne man udregne – ikke flyets præcise position ud, men en korridor, som vraget befinder sig i.

Men regner derfor i dag med, at flyet er styrtet ned et sted mellem den indonesiske ø Java og et punkt i Det Indiske Ocean omkring 1.500 kilometer vest for den australske by Perth. Et gigantisk område.