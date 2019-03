Erdogan blæser på Trump: Tyrkiet køber missilforsvar fra Rusland - og vil føre bombe-kampagne med Iran

Tyrkiet insisterer på at købe det avancerede antiluftskyts-missilsystem S-400 fra Rusland - uanset amerikanske advarsler.

»Vi har afsluttet S-400-spørgsmålet, underskrevet en aftale med russerne og vil indlede en co-produktion«, siger den tyrkiske præsident, Recep Teyeb Erdogan, i et tv-interview.

Det duer ikke, mener den amerikanske topgeneral i Europa, Curtis Scaparrotti. USA bør ifølge Curtis ikke sælge sine F-35 jagerfly til Tyrkiet, hvis landet holder står fast på aftalen med Rusland. Det sagde han tidligere på ugen ved en høring i det amerikanske senat.

Hvis Tyrkiet både får de amerikanske jagerfly og det russiske antiluftskyts-system, vil tyrkerne råde over to systemer, der er skabt til at modvirke hinanden – og det vil åbne Tyrkiet for russisk teknologi og russiske militære teknikere.

Det finder USA en smule stramt og ifølge Curtis uantageligt for en Nato-partner. Det russiske system kan ikke – og skal ikke ifølge USA – integreres i et Nato-forsvar.

Tyrkiet vil have begge dele. USA kræver, at det vælger. Og supermagten tilbyder sit eget antiluftskyts-system »Patriot«.

Uenige om det nordlige Syrien

USA og Tyrkiet er samtidig uenige om, hvad der skal ske i det nordlige Syrien, lige under Tyrkiets sydlige grænse. Her vil Trump trække sine 2000 amerikanske specialtropper ud og hjem, efter at de – til tyrkisk forargelse – har hjulpet og bevæbnet syriske kurdere i militsen YPG, som ifølge Tyrkiet er en gren af den terror-stemplede PKK-bevægelse.

Dilemma: YPG har hjulpet USA med nedkæmpe det såkaldte islamiske »kalifat«. Og USA skylder YPG tak for hjælpen. Men Tyrkiet vil ikke acceptere, at netop YPG har oprettet et kurdisk selvstyre i det nordlige Syrien øst for Eufrat-floden. Tyrkiet truer derfor med at sende tropper ind øst for Eufrat for at fjerne YPG, ligesom tyrkiske tropper er rykket ind i området vest for Eufrat og taget magten i den kurdiske Afrin-provins.

For Nato er det et pinagtigt dilemma, at det største medlem, USA, og landet med den største Nato-hær på denne side af Atlanten, Tyrkiet, støtter hver sin side i en truende konflikt – og nu også er toppes om Tyrkiets indkøb af det avancerede våbensystem hos Natos modstander, Rusland.

Fælles operationer med Iran

Samtidig planlægger Tyrkiet at indlede fælles militære operationer med Iran, skriver det statslige tyrkiske nyhedsbureau, Anadolu.

»Med Guds vilje vil vi udføre fælles operationer mod PKK sammen med Iran«, siger den tyrkiske indenrigsminister, Suleyman Soylu.

Muligvis. Men det bliver næppe med USA’s vilje, al den stund at USA opfatter Iran som en destruktiv kraft i Syrien, og de to lande befinder sig i en omsiggribende politisk konflikt efter, at USA har trukket sig fra atomaftalen mellem de faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd plus Tyskland på den ene side og Iran på den anden.

Aftalen forpligter Iran til ikke at udvikle atomvåben eller teknologi, der kan anvendes til atomvåben, i ti år til gengæld for en ophævelse af de internationale økonomiske sanktioner imod præstestyret i Teheran. Men præsident Trump har trukket USA ud af aftalen og skærpet amerikanske sanktioner imod præstestyret.

I betragtning af, at det iranske styre hver fredag ved den officielle fredagsbøn på Teheran Universitet får forsamlingen til at råbe »Død over USA«, vil det være opsigtsvækkende, hvis en Nato-partner vælger at samarbejde militært med netop Iran.

Erdogan varsler ifølge tyrkiske medier, at Tyrkiet og Rusland efter samarbejdet om S-400- antiluftskyts-systemet også vil overveje et samarbejde om systemets næste generation, S-500.