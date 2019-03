Efter bombeangrebet var Sara nødt til at holde øjnene lukkede i en måned

Foto: Red Barnet 11-årige Mai bor i en flygtningelejr og ønsker bare at kunne vende tilbage til sin hjemby, så livet kan blive lige så godt som før krigen. Eller bedre. "Hvis vi boede i vores gamle hus, ville det ikke blive oversvømmet, hver gang det regnede, som det bliver i teltet".

Red Barnet har talt med børn i det nordvestlige og nordøstlige Syrien – i provinserne Idlib, Aleppo, al-Raqqa og al-Hassakeh. Og altså ikke i Damaskus og omegn, som er det område, de danske udlændingemyndigheder mener er blevet så sikkert, at man trygt kan sende syriske flygtninge tilbage til det.

Det mener Red Barnet bestemt ikke er nogen god idè.

»Vi mener ikke, det er en god løsning eller den rette diskussion at have lige nu«, siger Kristine Mærkedahl Jensen og henviser til, at også FN vurderer, at situationen i Syrien stadig er for skrøbelig, ustabil og farlig til, at man kan begynde at hjemsende flygtninge.

Og de syriske flygtningebørn er særligt sårbare, pointerer katastrofechefen.

»Det, der tynger dem allermest, er den utryghed, de skal leve i. Børn vil gerne beskyttes. Så vi kan ikke være andet bekendt end at give dem så høj en garanti som muligt for, at det er sikre forhold, vi sender dem tilbage til«.

Men det skal nok blive bedre

I rapporten tænker 11-årige Mai tilbage på den dag, Islamisk Stat rykkede ind i hendes hjemby, Deir Ezzor.

»De begyndte at skyde på vores huse og tvang folk til at flytte, så de selv kunne flytte ind. De brændte vores hjem ned for at tvinge os væk«, siger Mai.

Børnene fik ikke lov til at gå i skole, fortæller hun videre.

»Og de satte prisen på grøntsagerne op, så vi altid var sultne. Jeg forsøgte altid at lade være med at kigge, når der var halshugninger. Jeg gemte mig bag min mor«.