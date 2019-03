Theresa May frygter at brexit aldrig gennemføres

Et nyt nej til brexitaftalen kan medføre, at Storbritannien ikke kommer til at forlade EU, advarer premierminister Theresa May.

»Parlamentarikerne står over for et historisk valg i næste uge«, siger den britiske regeringsleder, som fredag talte om brexit i den engelske havneby Grimsby.

70 procent i Grimsby stemte ved folkeafstemningen i 2016 for en udtræden af EU.

Tirsdag den 12. marts stemmer de britiske parlamentarikere for anden gang om premierminister Theresa Mays brexitaftale.

May advarer på det stærkeste de folkevalgte mod at stemme nej til aftalen for anden gang.

»Hvis parlamentet igen afviser aftalen, så er ingenting sikkert. Det vil udløse en krise«, siger hun og appellerer til EU om at 'give sig blot en smule mere' i forhandlingerne om hendes brexitaftale.

Nyt nej i parlamentet udløser to alternativer

Et overvældende flertal af parlamentarikerne sagde nej til aftalen, da den var til afstemning for første gang i januar.

May siger, at der ved et nyt nej vil være to alternativer.

Det ene vil være, at briterne forlader EU som planlagt den 29. marts, men uden at have en aftale med EU på plads. Den anden vil være at udsætte brexit.

»Men en sådan udsættelse vil ikke løse nogen problemer i sig selv«, advarer May.

»Tværtimod vil en udsættelse kun betyde mere forhaling - både internt i britisk politik og i relationerne mellem EU og Storbritannien«.

Hun advarer om, at der kan komme nye betingelser fra EU i tilfælde af en udsættelse. Hun frygter også, at kravet om en ny EU-folkeafstemning vinder mere og mere frem i Storbritannien.

» Hvis vi slår ind på den vej, så vil vi måske aldrig komme til at forlade EU i det hele taget«, siger hun.

Men indtil videre har der ikke været mange tegn på, at EU har villet kommet May i møde.

Selve teksten i den brexitaftale, som Mays regering har fået udarbejdet, er ikke til genforhandling. Men Bruxelles er gået med til at forhandle om et tillægsdokument med yderligere garantier og forsikringer om det, som allerede står i selve aftalen.

Den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, tror, at EU vil få skylden, hvis brexitforhandlingerne bryder sammen, og briterne ender med at træde ud uden en aftale.

»Hvis det ender i bitterhed, så tror jeg ærligt talt, at kommende generationer vil sige, at EU håndterede denne situation på en fejlagtig måde«, siger Hunt til BBC.

ritzau