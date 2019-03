80 passagerer er såret – japansk færge sejlede ind i et stort havdyr

En færge i Japan er kollideret med, hvad der tilsyneladende er et stort havdyr. Ulykken, der skete ud for øen Sado, har efterladt flere end 80 personer såret.

Det oplyser den japanske kystvagt ifølge lokale medier.

Fem personer har fået alvorlige skader. Det rapporterer det japanske nyhedsbureau Kyodo News.

Samtidig er der fundet en 15 centimeter lang flænge i færgens agterstavn.

Ifølge færgeoperatøren, Sado Steam Ship Co., lykkedes det alligevel færgen at nå frem til sin destination på øen. Sado ligger ud for vestkysten af Japans største ø, Honshu.

Færgen, der sejlede ud fra havnen Niigata på Honshu, havde 121 passagerer og fire besætningsmedlemmer om bord.

Den japanske kystvagt er fortsat i gang med at undersøge årsagen til ulykken, der fandt sted lørdag eftermiddag lokal tid. Kystvagten mener, at færgen kan have ramt en hval eller et andet stort havdyr.

Sket før

Det er ikke første gang, en færge kolliderer med et havdyr i Japan og efterlader adskillige passagerer såret.

I april 2006 kom mindst 86 mennesker til skade, da en japansk højhastighedsfærge sejlede ind i en hval.

Færgen, der var på vej til byen Ibusuki på sydspidsen af øen Kyushu, havde 103 passagerer om bord, da sammenstødet skete.

Flere passagerer og besætningsmedlemmer fortalte efterfølgende kystvagten, at den 165 ton tunge båd var stødt ind i en hval.

Det er ikke ualmindeligt, at skibe i området omkring Japan støder ind i hvaler, men det er usædvanligt, at sådanne sammenstød medfører alvorlige skader.

