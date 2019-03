Han gav verden besked om Kinas massefængsling af muslimer: Nu er han selv anholdt

Aktivister, der kritiserer Kinas fremfærd i den omstridte Xinjiang-region, bliver nu også tilbageholdt uden for Kinas grænser. Amnesty advarer om, at verden fremover kan få sværere ved at få besked om de kinesiske myndigheders undertrykkelse.

Det er i høj grad Serikzhan Bilashs fortjeneste, at verden har fået øjnene op for den massive kinesiske undertrykkelse af muslimer.

De seneste år har Serikzhan Bilash været en ledende figur i organisationen Atajurt, der kæmper for at skabe opmærksomhed om de mange hundredetusinde - måske helt op til en million - medlemmer af muslimske mindretal, der er blevet interneret i kinesiske lejre i den vestlige Xinjiang-region.

Men nu har Serikzhan Bilash selv lidt samme skæbne. Tidlig søndag morgen blev han anholdt i byen Almaty i nabolandet Kasakhstan, hvor hans organisation har sit kontor. Almaty ligger kun for et par hundrede kilometer fra Xinjiang-regionen på den kinesiske side af grænsen.

Blod på gulvet

En video delt på de sociale medier viser, at der efterfølgende var blod på gulvet i det, som videoen hævder er organisationens kontorlokaler. Desuden så en journalist fra nyhedsbureauet AFP søndag morgen politibetjente forlade kontorbygningen i Almaty med sorte plastikposer. Folk på stedet sagde, at poserne indeholdte computere, kameraer og andet udstyr med informationer om tilbageholdte personer i Xinjiang.

I en videoptagelse sendt ud søndag sagde Serikzhan Bilash, at han var blevet transporteret til hovedstaden i Kasakhstan, Astana, hvor politiet holdt ham indespærret for at have »tilskyndet til etnisk had«, og at han hverken var blevet taget af »kinesere eller kinesiske spioner«.

Frygt for Kina

Hans anholdelse i Kasakhstan har chokeret menneskerettighedsorganisationer, der ser det som et tegn på, at aktivister, som kritiserer situationen i Xinjiang-regionen, ikke længere kan føle sig sikre - selv uden for Kinas grænser.

»Så vidt jeg ved, er det aldrig sket før«, siger Patrick Poon, der er researcher i Amnestys afdeling for Kina.

Han mener, at der kun kan være to grunde til, at Serikzhan Bilash er blevet anholdt.

»Enten har Kasakhstan gjort det for at behage Kina. Eller også har Kasakhstan gjort det efter pres fra Kina«, siger han.

Uanset årsagen mener han, at anholdelsen er »dybt bekymrende«.

»Det sender et signal om, at aktivister, der arbejder med at indsamle informationer om situationen i Xinjiang-regionen nu skal passe på, og det kan også gøre pårørende til forsvundne familiemedlemmer mere bange for at tale med aktivister«, siger Patrick Poon.

Kasakhstan i svær balancegang

Hidtil har regeringen i Kasakhstan forsøgt at holde en svær balancegang. Kina er på den ene side en tæt alliereret og vigtig handelspartner, mens den kaskahstanske regering på den anden side er under pres for at hjælpe de muslimer i Xinjiang-regionen, som er ofre for den kinesiske undertrykkelse.

Muslimerne i Xinjiang består af flere etniske grupper, hvoraf den største er uighurerne. Men der er også mange med rødder til Kasakhstan.

De kinesiske myndigheder anser de muslimske minoritetsgrupper for at have separatiske og voldelige sympatier og har derfor gjort Xinjiang til den mest overvågede og kontrollerede region i Kina. Undertrykkelsen har også ført til, at op mod en million muslimer er blevet interneret i såkaldte genopdragelseslejre, hvor de skal lære at ære det kommunistiske kommunistparti og fralægge sig store dele af deres muslimske tro.

Regeringen i nabolandet Kasakhstan har undladt at kritisere genopdragelseslejrene, men har samtidig tilbudt etniske kasakhstanere i Xinjiang-regionen at flytte til Kasakhstan og få kasakhstansk statsborgerskab.