Tyske Anja vil have en mere social union: »Hvis EU bare er et økonomisk projekt, kan vi ikke identificere os med det«

Anja Gallenkamp, 39 år, er jazzhistoriker og bor i Berlin.

Anja, du er tysker, men har boet i både Indien og Spanien. Hvad giver EU dig?

»Først og fremmest en identitet. Hvad den er, afhænger af, hvor jeg befinder mig. Da jeg boede i Indien, var jeg europæer, og i Spanien var jeg tysker. Europa er vigtig for mig som et sammenhold, for det er det jo. Hvis vi står sammen og har en fælles historie, kan vi nå flere mål. Jeg er venstreorienteret og har altid et kritisk blik på EU – jeg så gerne, at der var mere basisdemokrati og social retfærdighed. Men det er ikke desto mindre vigtigt for mig. Jeg er en del af det fællesskab, der er EU, og det er en del af min identitet«.

Føler du dig først og fremmest som europæer eller som tysker?

»Det er afhængigt af, hvor jeg befinder mig. Jeg kommer fra München, men det at være fra Bayern er ikke en del af min identitet. Som udgangspunkt er jeg både tysker og europæer«.

Hvilket tema er vigtigst for dig i Europa lige nu?

»En fælles mindsteløn i EU ville være en virkelig god idé. Vi har brug for et mere socialt Europa. Hvis man gerne vil knytte europæerne til EU, nytter det ikke noget at tale om en rent økonomisk og finansiel union. Det skal også være en social union, før vi kan identificere os helt med projektet. Satsningen på et EU for erhvervslivet er det, der har ført os til den situation, vi står i nu, hvor ekstremistiske partier med patriotiske ideer har så meget medvind. Det nye opsving for dem giver en ubehagelig stemning i hele Europa«.

Mange taler om og er bekymret over migration?

»Hvis man ser på menneskehedens historie, vil man indse, at migration altid har ført til fremskridt. Man kan ikke og skal heller ikke forhindre det. Jeg forstår godt, at der er økonomiske flygtninge. Når vi ser på de menneskers livsgrundlag der, hvor de kommer fra, kan vi jo ikke sige, at de ikke har nogen reel grund til at søge tilflugt hos os. Migration er nødvendigt, men det må naturligvis reguleres. Jeg er en smule socialromantisk og vil gerne sige: Hey, lad os lukke grænserne op. Vi må alle dele det, der er. Men sådan er det ikke, det er kompliceret. Jeg er ikke politiker, så jeg kan ikke sige, hvordan vi løser det. Det vigtigste for mig er, at vi behandler de mennesker ordentligt, at vi respekterer menneskets værd, sådan som der står i den første paragraf i den tyske grundlov«.

Du bor endda her i bydelen Kreuzberg, hvor der er mange indvandrere?

»Ja, jeg hører da også hele tiden om, at der er problemer – med arabiske forbryderklaner for eksempel. Men man ser det jo ikke. Hvis det passer, er integrationen ikke lykkedes, så vi har fået parallelsamfund. Lige præcis her skal vi passe på med romantik. Det er dejligt med romantik, fordi den er så enkel, men vi må stille krav og forlange, at alle vil integreres«.

I Tyskland er det højrenationale AfD gået frem i takt med migrationen ...?

»Det er en katastrofe. For de har ikke respekt for andre mennesker som mennesker. Hvis jeg kunne, satte jeg dem gerne på næste tog langt væk herfra. De har jo også nået deres mål: at sprede splittelse, så missionen er fuldendt. I Frankrig har man haft Front National i årevis, for os er det noget nyt. Den politiske løsning har i høj grad været at prøve at censurere dem, og det finder jeg egentlig rigtigt. De skal ikke sprede propaganda og had på Facebook og internettet. Det skader integrationen«.