Europe Talks: Kom, og tal med

Kære læser.

Søndag søsatte vi i samarbejde med 15 andre fremtrædende europæiske medier som tyske Die Zeit, britiske Financial Times og polske Gazeta Wyborcka et helt enestående samtaleprojekt: Europe Talks.

Projektet går ud på at matche europæere med så forskellige meninger som muligt og derefter formidle en samtale mellem dem på tomandshånd, enten via videoopkald på computer eller mobil eller ved personlige møder rundt om i Europa. Målet er todelt:

Dels ønsker vi at fremme den politiske samtale. I stedet for at vi taler os væk fra hinanden – eller ligefrem råber ad hinanden fra små ekkokamre af meningsfæller på Facebook – så vil vi fremme en dialog, hvor folk med forskellige meninger taler sammen og lytter for i det mindste bedre at forstå hinanden. Kald det bare en modgift til den polarisering, vi ser mange steder.

Dels vil vi op til EU-parlamentsvalget i maj gerne bidrage til en fælles debat om Europa hen over de europæiske grænser, så det ikke bare bliver en national debat om EU, men en fælleseuropæisk debat om Europa.

Vær med

Hvis du vil være med, kan du læse mere om projektet på nettet på: www.politiken.dk/europetalks. For at blive matchet med et holdningsmæssigt modstykke skal du besvare syv spørgsmål, hvorefter en algoritme forsøger at finde dit modstykke. Vi ser ikke jeres svar (en fejl gjorde, at vi imod hensigten havde kortvarig adgang, men det er rettet).





Fra medio april får deltagerne besked om et eventuelt modstykke, hvorefter I begge skal bekræfte, at I gerne vil mødes og derefter selv aftale hvordan. Politiken kan få adgang til e-mailadresser på danske deltagere og vil bede om lov til at følge nogle af samtalerne for at skrive om dem: Hvordan gik det? Hvad lærte du?

Uanset om I mødes via videoopkald eller personligt, skal alle samtaler finde sted 11. maj: Den dag vil tusindvis af europæere således udveksle meninger om EU og europæiske værdier hen over alskens grænser. Fascinerende tanke ...

Her på siden kan du i dag læse et interview med en af den slags stemmer, du måske møder. Søndag og mandag bragte vi andre stemmer. De er ment som inspiration.

Politikens læsere ser allerede nu ud til at ville sætte deres præg på denne europæiske debat: I går eftermiddag havde næsten 300 tilmeldt sig Europe Talks. På europæisk plan er det nu et pænt stykke over 6.000, men vi er kun lige begyndt.