Voldtægtssag i Italien skal gå om: To mænd frikendt, fordi kvinden angiveligt var »for maskulin« til at blive voldtaget

To mænd blev frikendt for at have voldtaget en 22-årig kvinde af peruviansk afstamning, fordi hun ikke var attraktiv nok.

På kvindernes kampdag i fredags kom det frem, at en kontroversiel voldtægtssag i Italien skal gå om. Det har Højesteretten i Italien besluttet. 200 mennesker var mødt op foran retten i byen Ancona for at protestere over, at to mænd i 2017 blev frifundet i sagen om en peruviansk kvinde, der angiveligt var for grim til, at dommerne fandt det troværdigt, at hun var blevet voldtaget.

Det var tre kvindelige dommere, der ifølge The Guardian frifandt mændene, og deres afgørelse beroede angiveligt på, at de to mænd fortalte retten, at de ikke fandt kvinden attraktiv. Af den grund var kvindens telefonnummer indkodet på den enes telefon under navnet ’Vikingen’.

Det fik kvindens advokat, Cinzia Molinaro, til at indbringe sagen for Højesteret. I fredags besluttede de så, at se bort fra den oprindelige dom og kræve, at sagen går om.

»Det var modbydeligt at læse [dommen fra 2017, red.]; dommerne udtrykte forskellige grunde til at beslutte at frikende dem, hvoraf en af grundene var, at de to mænd ikke kunne lide hende, fordi hun var grim«, siger Cinzia Molinaro til The Guardian.

Var hun selv skyld i det?

Tilbage i marts 2015 var den dengang 22-årig kvinde ude for at drikke et par øl med to mænd fra hendes aftenskole. Hun fandt sidenhen vej til et hospital sammen med sin mor, hvor lægerne fandt kvæstelser, der ifølge dem stammede fra et seksuelt overgreb.

Store mængder af stoffet benzodiazepines – der kendes som ’date rape’-stof, fordi man bliver sløv og risikerer blackout – blev ligeledes fundet i kvindens blod. Hun havde ikke nogen hukommelse omkring, at hun skulle have taget stoffet.

Mændene blev arresteret i juli 2016, hvoraf den ene fik en dom på fem år for at have voldtaget kvinden – den anden mand fik 3 år som medskyldig.

Halvandet år senere, i november 2017, appellerede de tiltalte dommen. Mændene endte med at blive frikendt. Dommerne konkluderede ifølge la Repubblica: »Til syvende og sidst er det umuligt at udelukke, at Nina [kvinden der blev voldtaget, red.] ikke selv arrangerede det hele for at give hende en undskyldning over for sin mor, der kunne forklarer hendes fuldskab«.

Sagen vil nu blive genoptaget i retten i Perugia. Kvinden har ifølge hendes advokat været nødsaget til at flytte tilbage til Peru, fordi hun er blevet udstødt og udskammet fra lokalsamfundet i Ancona, efter hun beskyldte de to mænd for at have voldtaget hende.

Symbolsk protest

At det nu er kommet frem i lyset, at sagen skal genoptages i Højesteretten, fik godt og vel 200 mennesker til at protestere over de tre kvindelige dommeres kendelse. Protesten faldt på kvindernes kampdag i fredags og blev orkestreret af kvindegruppen Rebel Network, der kalder dommernes arbejde for »middelalderligt«.

»Det værste ved sagen er den kulturelle besked, der kom fra de tre kvindelige dommere, som frifandt de to mænd, fordi de besluttede, at det var usandsynligt, at mændene kunne have haft lyst til at voldtage nogen, som så maskulin ud«, siger Luisa Rizzitelli, der er talsperson for Rebel Network.

Hun kalder kendelsen for »skamfuld«, men finder det positivt, at så mange mødte op under protesten, da det tyder på, at følsomheden over for sådanne emner bliver stærkere og stærkere.