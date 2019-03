Juncker og May indgår sidste øjebliks-aftale om stor Brexit-knast

EU og Storbritannien er enige om at finde alternative løsninger på grænseudfordringerne mellem Irland og Nordirland ved udgangen af 2020.

Det oplyser den britiske premierminister, Theresa May, og Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, på et pressemøde mandag aften i Strasbourg.

Theresa Mays udtrædelsesaftale skal tirsdag stå sin prøve i det britiske Underhus, så det var i sidste øjeblik, at aftalen mellem Juncker og May kom i hus, og nu skal det vise sig, hvordan den bliver modtaget i det britiske parlament.

Ved hendes tidligere forsøg blev den klart stemt ned, og May har derfor brug for flere indrømmelser for at overbevise de britiske parlamentsmedlemmer.

Her var det netop udfordringerne med, hvorvidt der ville opstå en hård grænse mellem Irland og Nordirland, som spillede ind.

ritzau