Topdemokrat afviser at indlede en rigsretssag mod Trump Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, mener, at en rigsretssag er for politisk risikabelt.

Det er ganske enkelt ikke besværet værd.

Sådan lyder svaret fra Nancy Pelosi, den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, da hun i et interview med avisen The Washington Post bliver spurgt, om det demokratiske flertal vil indlede en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

»Jeg er ikke tilhænger af, at vi indleder den proces mod præsidenten«, siger hun.

Kravet om at indlede en rigsretssag har længe ulmet blandt demokratiske kongresmedlemmer, i takt med at chefanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse er skredet frem.

Men ifølge Nancy Pelosi er de mange undersøgelser af Trumps forretningsimperium og kontakter til russiske forretningsfolk ikke konkrete nok.

»Medmindre der kommer noget, der er så tungtvejende og overvældende, og som samtidig kan få tværpolitisk opbakning, så tror jeg ikke, at man skal gå den vej«.

»Det kan splitte landet«, tilføjer den magtfulde demokrat.

En rigsretssag kan rejses på et føderalt plan i USA, hvis Repræsentanternes Hus mener, at den amerikanske præsident - eller vicepræsidenten, føderale dommere eller ministre - har begået ulovligheder.

Ifølge nyhedsbureauet AP er forventningerne blandt Demokraterne til udfaldet af Rusland-undersøgelsen ikke så høje som tidligere. Der er tvivl om, hvad Mueller vil anklage Trump for. Hvis han overhovedet vil anklage ham.

Ros fra Det Hvide Hus

I interviewet med The Washington Post er Pelosi ærlig om de konsekvenser, hun mener, en forhastet rigsretssag kan have - ikke for Trump, men for Demokraterne selv.

Da et republikansk flertal i Repræsentanternes Hus indledte en rigsretssag mod daværende præsident Bill Clinton i 1990'erne, endte det som et historisk selvmål for partiet.

Det Hvide Hus reagerede sent mandag på Nancy Pelosis kommentarer og roste formanden for at sige fra overfor 'radikale medlemmer' af Det Demokratiske Parti.

»En rigsretssag burde aldrig nogensinde have været på bordet«, siger talskvinde Sarah Sanders.

Processen omkring en rigsretssag er udelukkende politisk, og der er altså ikke tale om en juridisk proces.

Et flertal i Repræsentanternes Hus kan indlede processen, men selve rigsretssagen foregår i Senatet. Her skal to tredjedele stemme for, førend en præsident kan blive fjernet fra embedet.

Efter midtvejsvalget i november har Demokraterne flertal i Repræsentanternes Hus, mens Republikanerne har flertal i Senatet.

