USA hjemkalder alle resterende diplomater fra Venezuela

USA vil trække al resterende diplomatisk personale hjem fra Venezuela i denne uge.

Det skyldes ifølge udenrigsminister Mike Pompeo, at situationen i det sydamerikanske land er forværret.

»Ligesom beslutningen den 24. januar om at reducere antallet af ambassadeansatte til et minimum så afspejler denne beslutning den forværrede situation i Venezuela«, skriver udenrigsministeriet i en meddelelse sent mandag aften amerikansk tid.

Samtidig konkluderer USA, at 'tilstedeværelsen af diplomatiske ambassademedarbejdere er blevet en hæmsko for amerikansk politik'.

Det amerikanske udenrigsministerium oplyser ikke, hvilken dag personalet på ambassaden i Venezuelas hovedstad, Caracas, bliver trukket hjem.

Foran en større menneskemængde ved en demonstration i Caracas den 23. januar udråbte lederen af landets opposition og formand for nationalforsamlingen, Juan Guaidó, sig selv til præsident i Venezuela.

Opfordring: Styrt Nicolas Maduro

Siden har USA og omkring 50 andre lande udtrykt deres støtte til Guaidó og fordømt præsident Nicolas Maduro.

Mandag gentog USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, sin opfordring til Venezuelas militær om at styrte præsident Maduro og stille sig bag Guaidó.

Venezuela har siden torsdag eftermiddag været ramt af det værste strømnedbrud i det olieproducerende lands historie.

Fredag lukkede Venezuelas regering alle landets skoler og arbejdspladser som følge af strømnedbruddet. I weekenden kostede den manglende strøm ifølge en ngo 15 nyrepatienter livet.

Regeringen hævder, at nedbruddet skyldes et amerikansk cyberangreb. Samtidig afviser landets sundhedsministerium, at strømnedbruddet skal have kostet menneskeliv.

Foruden strøm mangler befolkningen i det sydamerikanske land fornødenheder som mad og medicin, og økonomien i landet er i frit fald.

ritzau