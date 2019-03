Irlands regering er tilfreds med ekstra aftale mellem Juncker og May

Den irske premierminister Leo Varadkar udtrykker tilfredshed med den tillægsaftale, som den britiske premierminister Theresa May og EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker forhandlede på plads Strasbourg sent i aftes om en stor knast i betingelserne for Storbritanniens udtræden af EU.

Aftalen fortolker og forklarer den såkaldte bagstopper i skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien, som blev indgået i november.

Bagstopperen skal sikre, at der ikke kommer en hård grænse mellem EU-landet Irland og Nordirland, der som en del af Storbritannien efter brexit ikke længere vil være en del af EU.

En stor del af den irske økonomi er afhængig af samhandel med Storbritannien, og Varadkar siger, at tillægsaftalen mellem Juncker og May er »positiv« og ikke sætter spørgsmålstegn ved bagstopperen.

I aften skal det britiske parlament stemme om det sæt betingelser for Storbritanniens udtræden af EU, som May har forhandlet på plads med EU.

May under hård beskydning

Mandagens aftale er et tillæg til den udtrædelsesaftale, som et stort flertal i det britiske parlament allerede forkastede i januar. En af de største knaster er netop spørgsmålet om grænsen og handlen mellem Irland og Storbritannien.

Varadkar siger, at tillægsaftalen skaber en yderligere klarhed omkring det spørgsmål.

»Jeg håber, at det britiske parlament siger god for det i aften«, siger han og opfordrer politikerne i det britiske parlament til at stemme ja.

I det britiske parlament er May under hård beskydning for at lave en aftale med EU, der knytter Storbritannien tæt til EU efter et brexit.

Spørgsmålet er, om tillægsaftalen vil få flertallet til at skifte. Theresa May kalder mandagens aftale for et juridisk bindende tillæg til aftalen fra november, mens kritikere peger på, at den reelt ikke ændrer et komma i den allerede forkastede aftale.

Leo Varadkar siger på et pressemøde, at det er tid til at se fremad og få skabt en ny relation mellem EU og Storbritannien og mellem Storbritannien og Irland. Nu må de britiske parlamentarikere tænke grundigt over, hvad de vil stemme, siger han.

I det nordirske parti, Democratic Unionist Party, der er støtteparti for Theresa Mays regering, siger formand Arlene Foster, at hun ikke ønsker en forhastet afgørelse om en aftale om brexit, mens partiets talsmand for brexit, Sammy Wilson, ifølge Belfast Telegraph mener, at den ny aftale ser ud til ikke at leve op til de løfter, som May har givet.