Der er ikke ændret et komma i skilsmisseaftalen med EU, men Storbritannien har fået et tillæg til aftalen for at berolige skeptikere. Her er tillæggets indhold.

Theresa May fik mandag nat et tillæg til skilsmisseaftalen med EU som i et sidste øjebliks forsøg på at overbevise skeptikere i sit parti om, at de bør stemme for aftalen.