Manden, der førte Polen ud af østblokken, er tilbage: Historien kalder igen på Lech Walesa, der vil reformere vores økonomi og demokrati

Lech Walesa har sit kontor i Det Europæiske Solidaritet Center, der ligger tæt på det gamle skibsværft i Gdansk. På kontorets ene væg hænger et kors og et foto af den polske pave Johannes Paul 2., der i 1980’erne støttede Solidaritet. Lech Walesa er troende katolik. Som præsident strammede han Polens abortlovgivning, der er blandt Europas strammeste. Han har fået kritik for anti-homoseksuelle udtalelser.