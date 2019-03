Kronjurist: Ændret skilsmisseaftale reducerer, men fjerner ikke risiko for, at Storbritannien bindes til EU

Den britiske regerings øverste juridiske rådgiver, Geoffrey Cox, skriver i en ny vurdering, at tillægsaftalen til skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien ikke fjerner risikoen for, at landet fortsat og på ubestemt tid vil være underlagt regler fra EU.

Tillægsaftalen, som Theresa May forhandlede på plads med kommissionsformand Jean-Claude Juncker sent mandag aften, »reducerer« ganske vist risikoen, men giver ikke Storbritannien den juridiske ret til at trække sig ud af aftalen på et senere tidspunkt uden godkendelse fra EU.

Dermed risikerer briterne altså at være bundet til EU på ubestemt tid trods sit exit fra unionen.

Vurderingen kommer, få timer før det britiske parlament skal tage stilling til skilsmisseaftalen, som Theresa May er kommet hjem med fra mødet med Juncker i Strasbourg.

I januar stemte et flertal i parlamentet nej til den første udgave af skilsmisseaftalen, og siden har May forsøgt at få lavet en aftale, der vil være mere spiselig for hendes modstandere i det britiske parlament.

Bagstopperen spøger

Den store knast er spørgsmålet om den såkaldte bagstopper, der skal forebygge en hård grænse i den politisk følsomme region (ml. Nordirland og Irland) ved at lade Storbritannien forblive i en toldunion med EU efter brexit.

Tillægsaftalen fortolker og forklarer blandt andet, hvordan denne bagstopper skal forstås. Theresa May håber, at hendes aftale med Juncker vil få flertallet til at tippe, så Storbritannien kan forlade EU med en aftale, der ikke afskærer ø-riget totalt fra den europæiske union. Hendes modstandere peger på, at aftalen udvander det brexit, som den britiske befolkning har stemt igennem.

Og nu konstaterer den juridiske rådgiver Geoffrey Cox altså, at Storbritannien ikke har nogle »internationalt juridisk gældende midler« til at hoppe fra brexit-aftalen med EU.