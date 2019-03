Dansker har fået magtfuld FN-post: 'Miljøfolket' skal ud af sin boble

Aktivister og eksperter i miljø og klima har alt for længe levet i deres egen lille boble, hvorfra de har talt – og undertiden råbt højt – om klodens trængsler. Men mest af alt til hinanden. Det mener Inger Andersen, nyudnævnt chef for FN’s miljøagentur, Unep. Hun ser det som sin vigtigste opgave at få ’miljøfolket’ ud af sin boble og ind i den virkelighed, hvor de store beslutninger om økonomi, velfærd og national sikkerhed træffes.

»Vi har nok følt, at vi havde de rette løsninger; det gjaldt bare om at få resten af verden til at lytte, om ikke andet ved at råbe højt nok. Men vi har ikke været gode nok til at være relevante i formidlingen«, siger Inger Andersen, der som chef for Unep får det øverste ansvar for at producere statistik og forskning om miljø og klima og for at give gode råd til alverdens ledere i politik og erhvervsliv om, hvordan den viden kan omsættes i praktisk politik.

Inger Andersen giver tre eksempler på, hvordan formidlingen har haltet.

Den voldsomme tilbagegang i verdens bestand af insekter, herunder bier, bliver ofte præsenteret som et problem for økosystemet med alvorlige konsekvenser for blandt andre fuglene. Men det interesserer mest dem, der i forvejen går op i beskyttelse af naturen.

»Hvis vi skal være relevante, skal vi undersøge og forklare, hvad det indebærer for samfundet, når vi selv skal ud at gøre det arbejde, bierne i dag gør ganske gratis. Der findes steder, hvor man manuelt må gå rundt og banke hunblomster på hanblomster for at holde gang i frugtproduktionen. Det er rasende dyrt«, siger Inger Andersen.

Det andet er et brud på vandets kredsløb, der udløser forringelse af landbrugsjorden, ørkendannelse, tørke og klimaskabte naturkatastrofer.

»For miljøfolket er det et problem i sig selv. De har ikke forstået, at hvis det ikke bliver relateret til noget nærværende og konkret – mindre mad og højere priser – så bliver vi opfattet som ’træknusere’ (treehuggers, der viser deres kærlighed til naturen ved at omfavne træer, red.)«, siger hun.

Krig og konflikt

Det tredje eksempel lyder, at klimaforandringer og forringelse af miljøet har stor betydning for vores sikkerhed. De skaber ufred, konflikt og flygtningestrømme, der ud fra en overfladisk betragtning er udløst af politik eller religion. Det gælder for eksempel borgerkrigen i Yemen, der udkæmpes mellem etniske grupper med forskellige religiøse overbevisninger og politiske alliancer med nabolandene.

»Men hvis du dykker lidt dybere ned og går 20 år tilbage, vil du se, at det begyndte med at udtørring af markerne omkring landsbyerne på bakketoppene. Folk var nødt til at søge andre steder hen, hvor der boede nogen i forvejen, og det skabte grobund for konflikt. Det er derimod meget vanskeligere at skabe intern splid i stabile samfund med et frodigt økosystem«, siger Inger Andersen.

»Mit mål er at gøre det klart og konkret, at det, vi kalder ’miljøet’, i virkeligheden er en samlebetegnelse for de allermest basale betingelser for vores liv: mad, luft, vand og helbred, men også sikkerhed, kultur og identitet. Det er værdier, der virker selvfølgelige og umistelige, lige indtil man indser, at de er gået tabt«, siger Inger Andersen.

Hun overtager jobbet efter Erik Solheim, tidligere norsk miljøminister, der måtte træde tilbage i unåde efter en intern revision, der kritiserede et umådeholdent forbrug af flyrejser. Turene gik især til Oslo og Paris, og han tilbragte kun to af hver ti dage på kontoret i Nairobi.

Inger Andersen er indstillet på at rejse betydeligt mindre. Men det er et dilemma. For det eneste middel, Unep har til at flytte politikere og erhvervsliv i en mere bæredygtig retning, er at mødes med beslutningstagere i politik og erhvervsliv.

»Det kræver en global tilstedeværelse. Greta Thunberg (en verdensberømt 16-årig klimaaktivist fra Sverige)) rejser med tog, uanset hvor i verden hun skal hen. Det er desværre ikke realistisk i mit tilfælde«, siger hun.