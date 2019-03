Polen mod Putin: Danmark graves op, så polakkerne kan slippe for russisk gas

Den 12 milliarder kroner dyre gasledning Baltic Pipe fra Nordsøen tværs over Danmark til Polen er et led i det geopolitiske slagsmål om Europas afhængighed af russisk gas.

Når bønder og lodsejere i de kommende år lægger jord til gasledningen Baltic Pipe, handler det mere om storpolitik end dansk energipolitik, mener kritikerne af gasledningen Baltic Pipe.

Det enorme projekt, der har undgået større offentlig og politisk opmærksomhed, skal slange sig på Nordsøens bund og over 200 kilometer gennem det danske landskab fra Vestkysten til lige syd for Faxe Ladeplads, hvor den igen dykker ned på havbunden for til slut at gå i land i Polen.

Baltic Pipe skal sende norsk gas til hele Polen og på sigt til Baltikum. Det er ikke meningen, at danske forbrugere får direkte fornøjelse af gassen, Danmark mangler ikke naturgas i en grad, så rørledningen er afgørende for forbrugerne.

At det i høj grad handler om frygten for politisk pression fra Kreml, lægger den polske ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys, heller ikke skjul på.

Polen: Vi er ikke naive

»Baltic Pipe vil sammen med nye terminaler til import af flydende gas kunne sikre den nødvendige gasforsyning til Polen og gøre Polen mindre sårbar. Når de projekter er afsluttet, har vi ikke brug for at importere gas fra Rusland. Vores mål er netop at afslutte importen fra Rusland om få år«, siger den polske ambassadør.

Ingen gas til Danmark

Danmark har en afgørende placering som ’dørvogter’, når naturgas fra både Norge og Rusland skal finde vej til Tyskland og Østeuropa. Senest har en dansk-polsk aftale om fordeling af søterritoriet mellem Bornholm og Polen banet vej for gasledningen Baltic Pipe fra Nordsøen til Polen. Samtidig gør aftalen det muligt for danske myndigheder at forsinke den storpolitisk betændte gasledning Nord Stream 2 fra Rusland til Tyskland med op til et år ekstra ved at kræve en ny linjeføring for Nord Stream 2 forbi Bornholm.

Men mens der har været enorm debat og storpolitisk ballade om den tysk-russiske gasledning Nord Stream 2, er debatten om Baltic Pipe i Danmark stort set begrænset til en stribe borgermøder.

Fra Varde over Kolding, Middelfart, Odense, Slagelse og Næstved har udsigten til et gasrør som nabo trukket lokale til borgermøder om projektet. Her er det bekymringerne for først at få gravet gasrørene ned og derefter at skulle leve med dem i årtier, der er i centrum. Af gode grunde er fokus ikke rettet mod klimapolitik og et geopolitisk slagsmål om Europas energiafhængighed af Rusland, når en gasledning med en diameter på op mod en meter og mulig ekspropriation af ens ejendom nærmer sig.

Og det er synd og skam, mener professor Brian Vad Mathiesen fra Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet.

»Denne gasledning er der ingen danskere, der har brug for. Derimod kan der være gode geo- og sikkerhedspolitiske årsager til Baltic Pipe. Men der er også andre måder, som Polen kan reducere afhængigheden af gas og kul på. Det handler blandt andet om energibesparelser og fjernvarme. Denne rørledning passer slet ikke ind i scenariet, at Europa og Danmark skal ophøre med at udlede CO 2 i 2050«, siger Brian Vad Mathiesen.

Gasledningen skal ganske vist ikke skaffe danskerne gas, men Energinet.dk, der står for projektet, peger på, at rørledningen »vil give et samfundsøkonomisk overskud på 2 milliarder kroner til Danmark. Det er årsagen til, at Energinet på det danske samfunds vegne investerer i gasforbindelsen. En typisk dansk husstand med gasfyr vil få en gevinst på ca. 100 kroner årligt i gennemsnit«, skriver det statsejede selskab i en e-mail.

Samtidig vil Energinet.dk »gerne hjælpe vores naboer, og det er ikke kun Polen, der får gavn af Baltic Pipe – også Finland, de baltiske lande, Ukraine, Tjekkiet og Slovakiet vil opleve positive effekter«.