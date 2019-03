Polen: Vi er ikke naive

Rørledninger med naturgas gennem dansk territorium til lands og til vands gør Danmark til nøglespiller i slagsmålet om Europas afhængighed af russisk gas. I en grov sammenligning kan man sige, at Bornholms placering i Østersøen kan sammenlignes med betydningen af den danske kontrol over sejladsen gennem Øresund, dengang Skåne stadig var en del af kongeriget.

Alligevel peger Polens ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys, på, at der også er andre grunde end de sikkerhedspolitiske til, at en ny dansk-polsk aftale om deling af farvandet mellem Polen og Bornholm skal bane vejen for polsk uafhængighed af russisk gas.

»Det var en gammel diskussion mellem vores lande. Men både Danmark og Polen er med i familien af EU-medlemslande, og det var godt at få den aftale på plads – også i forhold til at åbne adgangen til det havområde for både turister, skibsfart og udnyttelse af andre ressourcer«.

»Men jeg skal ikke nægte, at hensynet til Baltic Pipe var en vigtig faktor«.

Hvorfor er den gasledning så vigtig for Polen?

»Det er ret enkelt. Polen er set fra Danmark ofte betragtet som en nation, der er afhængig af ’sort’ energi fra kul. Og før vi kan blive virkelig grønne, er det nødvendigt med en periode, hvor vi kan udfase kul og blive grønnere. Før vi kan være mere grønne, har vi behov for at få mere gas«.

Den gas kunne Polen få fra Rusland?

»Det vil forøge vores afhængighed af en leverandør. Vores vigtigste mål er at blive uafhængig af russisk gas. Den nuværende aftale udløber i 2022, og vi håber, at gasledningen fra Nordsøen er i drift på det tidspunkt«.

Det handler vel om geopolitik og sikkerhedspolitik – Polen vil ikke have russisk gas?

»Først og fremmest vil vi have et fungerende energimarked. I dag er Rusland et stort gasmonopol, og det er et problem på grunda af den måde, som Gazprom (det statslige russiske gasselskab, red.) opfører sig på. Vi vil ikke være i en situation, hvor vi kan udsættes for en form for afpresning«.

»Det handler om at kunne påvirke politikken i et land. Og vi har ikke lyst til at teste den risiko. Polen har altid sagt, at vi er pragmatiske, men det betyder ikke, at vi skal være naive«.

Skal Europa helt lade være med at købe russisk gas?

»Det handler ikke om at knuse Gazprom. Vi vil ikke udelukke Gazprom, men vi vil bare ikke give dem monopolstatus. Der skal være fælles spilleregler, og for at gøre det må EU arbejde tættere sammen. Som det er i dag, er der ikke fri konkurrence på gasmarkedet«.

Hvordan har det dansk-polske samarbejde fungeret?

»Det har været meget effektivt og til fordel for alle. Energinet i Danmark og Gazsystem i Polen arbejder godt sammen. Jeg er faktisk imponeret over, hvor tæt og velfungerende samarbejdet er«.

Skal danskerne langs rørledningen tænke mere på risikoen for polsk afhængighed af Rusland end på deres egne bekymringer?

»Jeg forstår deres synspunkter. På polsk siger vi, at din egen skjorte altid er tættest på kroppen. Det er en præcis beskrivelse; din jord og dine marker betyder mere for dig end andre ting. Jeg forstår de berørtes følelser. Den slags udfordringer gælder alle infrastrukturprojekter, men jeg håber, at vi klarer det her på en god måde«.