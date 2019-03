Konservativ gruppe siger nej til Theresa Mays aftale

En toneangivende konservativ gruppe EU-modstandere i det britiske parlament anbefaler et nej til den tillægsaftale om brexit mellem EU og premierminister Theresa May, som parlamentet skal tage stilling til i dag.

Dermed ser det svært ud for May at få flertal ved afstemningen i parlamentet.

Gruppen, der hedder European Research Group, konstaterer, at Mays tillægsaftale, som hun forhandlede på plads med EU’s kommissionsformand Jean-Claude Juncker i går, ikke indeholder juridisk bindende ændringer i forhold til den aftale, som parlamentet med stort flertal allerede hældte ned ad brættet i januar.

Tillægsaftalen giver ikke Storbritannien mulighed for at trække sig ud af aftalen om brexit uden at få en aftale med EU, lyder det fra gruppen, der kan betragtes som en slags EU-skeptisk konservativ kaffeklub. Dermed er det altså ikke lykkedes Theresa May at få overbevist sine kritiske partifæller om at stemme ja ved dagens afstemning.

Halvandet års forhandlinger

Vurderingen fra European Research Group kommer i forlængelse af en vurdering fra den britiske regerings kronjurist, justitsminister Geoffrey Cox. Han konkluderer, at Mays nye tale ganske vist reducerer risikoen for, at Storbritannien bliver bundet til EU på ubestemt tid, men den eliminerer ikke risikoen.

Det seneste halvandet år har May forhandlet med EU om betingelserne for, at Storbritannien forlader EU. Efter planen skal briterne ud af unionen 29. marts.