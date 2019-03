Søren Pind: Mays nederlag afspejler på alle måder institutionernes forfald

Nederlaget for Theresa May og hendes aftale om britisk exit fra EU »afspejler på alle måder institutionernes forfald, især institutioner som underkaster sig populisters dagsorden«, siger Søren Pind, tidligere minister for Venstre – i dag, som han siger, »blot en borger«.

Vi står i dag med partier, som repræsenterer ’stand og egn’, selv om det ikke længere er den demokratiske virkelighed Søren Pind

Den britiske afstemning tirsdag aften bør ifølge Pind »mane til alvorlig eftertanke«.

»Det, der er sket, er jo, at den britiske regering har lidt nederlag på et centralt politisk område, som definerer Storbritanniens forhold til resten af Europa. Det er fatalt for briterne. Men det er også fatalt i bredere forstand, fordi det definerer vores tid«, mener Pind.

Ikke kun et britisk problem

»Man kan ikke tillade sig den luksus at se problemet alene som et britisk fænomen. Tværtimod. Senator Marco Rubio har præsenteret en undersøgelse, som viser, at kinesernes tillid til deres institutioner er større, end vælgeres tillid til institutionerne her i Vesten. Det er fuldstændigt alarmerende«.

»Demokrati er ikke kun noget med ret og pligt. Det er en styreform, hvor man er nødt til at sikre, at befolkningen føler sig omfattet. Men vi står i dag med partier, som repræsenterer ’stand og egn’, selv om det ikke længere er den demokratiske virkelighed. Vi lever i en overgangstid, hvor partier og institutioner er nødt til at finde sig selv påny«.

Hvordan problemet skal løses, er det for tidligt at sige – mener Pind.

»I det britiske tilfælde håber jeg, at briterne får en ny mulighed for at stemme om deres forhold til EU, fordi det har vist sig at være meget mere kompliceret, end det blev fremstillet for briterne i 2016. Aftalen bør komme ud til en ny folkeafstemning, så de kan stemme på et informeret grundlagt«.