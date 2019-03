Kaos: Theresa May har mistet stemmen, stemmerne, magten og autoriteten

ANALYSE. Det er ingen løsning at udskyde Brexit, siger Theresa May. Men hun har ikke andre efter endnu et jordskreds-nederlag.

Hendes stemme var næsten forsvundet, og autoriteten var helt væk, da Theresa May igen måtte konstatere, at hun aldrig havde været i nærheden af et flertal for sin skilsmisse-aftale med EU. Den faldt med et brag - 149 stemmer imod. Færre end i januar, hvor samme aftale faldt med 230 stemmer, bevares, men stadig et flertal, der ikke er til at misforstå.