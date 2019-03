Tusinder demonstrerer mod omfattende strømsvigt i Venezuela Maduro beskylder USA for at sabotere Venezuelas elnet, mens oppositionen klandrer regeringen for strømafbrud.

Tusinder af venezuelanere deltager tirsdag i nye demonstrationer, der er indkaldt af landets oppositionsleder og selvudråbte præsident, Juan Guaidó.

Demonstranterne slår løs på potter og pander, mens bilerne dytter på en central plads i hovedstaden Caracas. Mange demonstranter har bannere, der opfordrer præsident Nicolás Maduro til at træde tilbage.

Demonstranternes vrede er vendt mod Maduros styre på femtedagen af den værste strømafbrydelse i det olieproducerende lands historie.

Venezuelas statsanklager, Tarek William Saab, beskylder Guaidó for at være involveret i 'sabotage af Venezuelas elsystem' og siger, at oppositionslederen vil blive efterforsket.

Saab beskylder den 35-årige oppositionsleder for at have 'opildnet til vold' og siger, at han 'reelt opfordrer til borgerkrig midt i denne strømafbrydelse'.

Præsident Maduro har betegnet strømafbruddet som sabotage fra USA's side, mens oppositionen beskylder regeringen for ikke at have vedligeholdt elnettet.

USA og omkring 50 andre lande har fordømt præsident Maduro. De støtter i stedet Guaidó, der udråbte sig selv til præsident i januar.

Tirsdag oplyser USA's særlige Venezuela-udsending, Elliott Abrams, at den amerikanske regering overvejer at indføre nye sanktioner mod Maduro-styret. Han uddyber ikke umiddelbart, hvad det vil indebære.

I sidste uge lukkede Venezuelas regering alle landets skoler og arbejdspladser som følge af strømnedbruddet. I weekenden kostede den manglende strøm 15 nyrepatienter livet.

Patienterne led af en fremskreden nyresygdom og døde, fordi strømnedbruddet gjorde det umuligt for dem at komme i den nødvendige dialyse, har en rettighedsorganisation for sundhed, Codevida, oplyst.

Flere end 10.200 dialysepatienter på tværs af Venezuela er i risiko som følge af det omfattende strømsvigt.

