Katolsk kardinal får seks års fængsel for seksuelle overgreb Kardinal Pell skal opføres i register over sexforbrydere og risikerer at ende sit liv i fængsel, siger dommer.

Kardinal George Pell er ved en domstol i Melbourne, Australien, onsdag idømt seks års fængsel for seksuelle overgreb mod to mindreårige drenge.

De første tre år og otte måneder af fængselsstraffen bliver uden mulighed for prøveløsladelse.

Den tidligere rådgiver for paven forgreb sig seksuelt på to kordrenge i midten af 1990'erne.

Chefdommer Peter Kidd siger, at den katolske kardinal har begået et 'skammeligt og kraftigt seksuelt angreb mod de to ofre'.

»I mine øjne var din adfærd fuld af en forbløffende arrogance, sagde dommer Kidd ved oplæsningen af dommen, der varede over en time.

Ifølge dommeren har Pell ikke vist tegn på skyldfølelse eller anger under retssagen, hvilket ellers kunne have bidraget til en mildere dom.

Kidd tilføjer, at det meget vel kan være, at den 77-årige australier kan dø i fængslet.

»Det er af stor vigtighed i min strafudmåling, at hvert år, du tilbringer i fængsel, repræsenterer en betydelig del af din resterende forventede levetid, sagde dommeren.

George Pell vil desuden blive opført i et register over sexforbrydere, har dommeren besluttet. Også selv om dommer Kidd erkender, at Pell næppe vil fortsætte med at begå overgreb.

Et nævningeting i Melbourne fandt den 11. december sidste år kardinalen skyldig i fem anklagepunkter, der handlede om, at han havde forgrebet sig seksuelt på to kordrenge, mens han var ærkebiskop i Melbourne for to årtier siden.

Overgrebene skete, efter at Pell havde taget de to drenge på 12 og 13 år på fersk gerning, da de drak altervin.

Et af de to ofre vidnede i retten, men den anden døde i 2014 af en overdosis heroin.

Overgrebene skete i 1996 og 1997. Men i Australien er der ingen forældelsesfrist i sager om seksuelt misbrug.

Selv har kardinalen nægtet sig skyldig i alle anklager og sagt, at han vil anke dommen.

Den 77-årige australier er kardinal og kendt som Vatikanets tidligere 'finansminister'. Den titel gør ham til den tredjemest magtfulde person i Vatikanet. Tidligere var han en af pavens nærmeste rådgivere.

