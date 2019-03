Måling: Halvdelen af briterne vil af med Theresa May

I en ny meningsmåling svarer halvdelen af de adspurgte briter, at de gerne så premierminister Theresa May træde tilbage fra sin post.

Det skriver det politiske medie Politico, der har foretaget målingen sammen med analyseinstituttet Hanbury.

Målingen er foretaget, umiddelbart efter et flertal i det britiske Underhus for anden gang afviste Mays skilsmisseaftale med EU tirsdag aften.

50 procent mener ikke, at Theresa May er den rette til at lede landet fremadrettet, mens bare 32 procent mener, at hun bør fortsætte.

Mays upopularitet viser sig også, når man spørger hendes egne, konservative vælgere. Her mener hele 25 procent, at det er tid til at finde en ny premierminister.

Et flertal på 391 medlemmer stemte imod aftalen. 242 stemte for. Det er anden gang, at regeringen taber en afstemning om skilsmisseaftalen, der er blevet indgået og godkendt af May og EU.

ritzau