Britiske aviser fælder dom: Premierminister May er en hæs sopran, hun er ydmyget, og kaos venter

Theresa May blev næppe i særligt godt humør, da hun her til morgen hentede dagens aviser i entreen på Downing Street nummer 10. Hvis hun da overhovedet havde kræfter til at komme tidligt ud af sengen efter aftenens knusende nederlag i parlamentet, der endnu en gang med stort flertal afviste den aftale om en skilsmisse med EU, som den britiske premierminister har forhandlet sig frem til.

De britiske aviser har gårsdagens hovedperson på forsiden og konstaterer med variationer, at Theresa May står ydmyget tilbage efter nederlaget, og at Storbritannien er sendt ud i kaos uden en klar plan for, hvordan man kommer ud af EU her små 1.000 dage efter folkestemningen om brexit.

Knusende slag

The Guardian skriver, at afstemningen, der endte med 391 mod 242, er endnu et kæmpe nederlag for Theresa May, blot 16 dage inden at Storbritannien efter planen skal forlade EU. Hun er ydmyget, nederlaget er katastrofalt og et nyt knusende slag for premierministeren, der også i januar fik hældt sin aftale ned ad brættet.

Med store typer hen over forsiden kigger The Daily Mirror fremad og konstaterer, at Storbritannien står i et brexit forsinkelses-kaos, ligesom avisen skriver, at nationen er efterladt i måneders uvished. Finansavisen Financial Times skriver, at premierministeren har mistet kontrollen over, hvordan Storbritannien kommer ud af EU, da parlamentet forkastede hendes ’pyntede’ aftale. Hendes autoritet er i trævler, skriver avisen.

Under et nærbillede af en May med sænket blik retter The Daily Mail, der støtter brexit og Theresa May, kanonen mod politikerne i parlamentet med overskriften ’House of Fools’ og lægger ansvaret for, at nationen er kastet ud i kaos, over på medlemmerne af House of Commons (Underhuset), der i går stemte imod Mays aftale. Politikerne har lovet at levere brexit til befolkningen og havde i går muligheden, konstaterer avisen.

Storbritannien er drevet ud i en politisk krise efter gårsdagens afstemning, hvor May mistede kontrollen over brexit, lyder det fra The Times, der har et billede af premierministeren i sin bil på vej væk fra parlamentet på forsiden. Avisen skriver, at der nu er spekulationer om, at toneangivende konservative vil presse May til at trække sig.

Premierministerens strategi er flået i stykker, nederlaget var ydmygende for hende, og situationen er ude af kontrol, skriver The i.

May havde således håbet, at den tillægsaftale til skilsmisseaftalen med EU, som hun fik forhandlet på plads sent mandag med EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, ville få flertallet i parlamentet til at skifte, men det skete ikke.

Nedslået May i bilen

Tillægsaftalen handlede navnlig om skilsmisseaftalens såkaldte bagstopper, der skal sikre imod en hård grænse mellem EU-landet Irland og Nordirland, der som del af kongeriget ryger med ud af EU efter brexit.