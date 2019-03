May er klar til at droppe told på import

Mays plan for afgifter ved et hårdt Brexit vil være »et slag med en forhammer for britisk økonomi«, advarer brancheorganisation.

Når det britiske parlament i aften stemmer om, hvorvidt muligheden for at forlade EU uden en aftale skal tages af bordet eller ej, bliver det med en form for plan i ryggen:

Hvis Storbritannien skulle forlade EU uden en aftale 29. marts, vil Theresa May midlertidigt droppe afgifterne på langt størstedelen af de varer, briterne importerer. Varer fra EU til Storbritannien er i dag fri for toldafgifter, men skulle briterne ende med et farvel til EU uden en aftale, vil afgifter pålagt af Verdenshandelsorganisationen, WTO, automatisk træde i kraft.

Mays plan er, at afgifterne vil blive droppet på 87 procent af de importerede varer. De sidste 13 procent drejer sig om oksekød, lam, fjerkræ, visse mælkeprodukter og biler - de varer vil blive pålagt WTO-afgifterne i et forsøg på at holde »hånden under bønder og producenter, som hidtil har været beskyttet af høje EU-afgifter«, lyder det fra regeringen.

Skal minimere prischok

Planen er ifølge den britiske regering et forsøg på at minimere prischok i supermarkederne og den afbøde konsekvenserne for virksomheder.

»Denne afbalancerede tilgang vil hjælpe med at støtte britiske jobs og undgå mulige prisstigninger, der vil ramme de fattigste husholdninger hårdest«, lyder det fra handelsminister George Hollingbery.

Det vil være et slag med en forhammer til britisk økonomi Carolyn Fairbairn, CBI

De nye regler vil betyde, at lande uden for EU vil blive favoriseret - 82 procent af importen fra EU vil ifølge BBC være fri for afgifter, en nedgang fra 100 procent i dag, mens 92 procent af importen fra resten af verden ikke vil skulle betale afgifter ved grænsen, en stigning fra de nuværende 56 procent.

I Dansk Industri har man ikke megen fidus til den nye plan. En del af de danske varer, der sælges til briterne, vil blive dyrere og dermed mindre konkurrencedygtige, men værre ser det ud for briterne selv.

Hvis de allerede nu afskaffer størstedelen af toldsatserne, vil det stille dem dårligt, når de skal ud at forhandle nye handelsaftaler på plads. Også selv om det kun er ment som en midlertidig løsning på et år.

»Jeg har svært ved at se noget som helst positivt ved den plan udover, at det kan hjælpe de britiske forbrugere. Det var jo argumentet for Brexit hele vejen igennem, at man kunne skaffe sig bedre handelsaftaler på egen hånd. Men når de allerede har sænket toldsatserne på eksempelvis amerikanske varer, har de allerede spillet deres bedste kort af hånden«, siger Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri.

Slag for britisk økonomi

Samtidig siger den britiske regering, at man ikke vil indføre nye kontroller eller kræve toldangivelser for varer, der fragtes over grænsen fra Irland til Nordirland. Kun et minimalt grænsetjek vil blive aktuelt for at overholde internationale forpligtelser og undgå de største risici for Nordirlands virksomheder.

Det har øget kritikken af, at grænsen mellem Nordirland og Irland kan blive et paradis for smuglere.

Hvis parlamentet i aften ikke stemmer for at afskrive muligheden for at briterne forlader EU uden en aftale, og afgifterne bliver til virkelighed, vil det være “den største ændring af landets handelsvilkår siden midten af det 19. århundrede“, siger Carolyn Fairbairn, der direktør for virksomhedslobby-organisationen CBI ifølge Sky News.

»De bliver pålagt landet, uden at nogen har talt med virksomhederne og uden tid til at forberede sig på det. Det er ikke en måde at lede et land på«, siger hun.

Hun advarer om, at betydningen af et hårdt Brexit vil være en »som et slag med en forhammer til britisk økonomi«.