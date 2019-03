Mange elever frygtes begravet under bygning i Lagos

En treetagers bygning, der omfatter en skole, er styrtet sammen i Nigerias hovedstad, Lagos. Mange skoleelever frygtes at være blevet dræbt, men der er ingen bekræftede oplysninger om ulykkens omfang.

Den nigerianske nyhedsstation Channels TV rapporterer, at skolen lå øverst i den sammenstyrtede bygning, og at elever frygtes omkommet, mens andre er begravet under murbrokkerne.

Ulykken skete i Itafaji-området på øen Lagos Island.

En talsmand for den nigerianske redningstjeneste, Ibrahim Farinloye, bekræfter oplysningerne om den sammenstyrtede skole.

»Jeg kan ikke oplyse detaljer nu. Vores redningsmandskab er på stedet. Der hersker forvirring om situationen«, siger han.

Ulykker med sammenstyrtede bygninger er almindelige i Nigeria, hvor bygningsreglerne bliver systematisk brudt.

I september 2014 omkom 116 mennesker, da en seks etager høj bygning styrtede sammen, mens tv-prædikanten Joshua TB prædikede i den. 84 af de omkomne var fra Sydafrika.

En undersøgelse viste, at bygningen var opført illegalt og fejlstruktureret.

I december 2016 blev mindst 60 mennesker dræbt, da et tag faldt ned fra en kirke i Uyo, som er hovedstad i delstaten Akwa Ibom i den østlige del af landet.

ritzau