EU's topforhandler om Brexit: Kun Storbritannien kan bringe sig ud af dødvandet

EU kan ikke rykke sig længere for at imødekomme modstand i det britiske parlament, fastslår EU’s chefforhandler Michel Barnier.

»Vi kan ikke strække os længere«.

Sådan lød det i dag den franske politiker Michel Barnier, der er EU’s chefforhandler med Storbritannien i spørgsmålet om Brexit.

Under et møde i Europa-Parlamentet i Strasbourg i dag gjorde han det klar, at bolden ligger hos briterne, efter at et stort flertal i det britiske parlament for anden gang stemte nej til den aftale om Brexit, som premierminister Theresa May er kommet hjem med fra forhandlinger med EU.

Han betonede, at Underhuset med sit nej til en aftale igen siger, hvad det ikke vil, i stedet for at foreslå en løsning selv.

»Kun Storbritannien kan bringe sig ud af dødvandet [...] Risikoen, for at der ikke bliver en aftale, har aldrig været større. Der er risiko for, at Storbritannien forlader unionen på en kaotisk måde. Jeg beder jer om at lade være med at undervurdere konsekvenserne«, sagde Michel Barnier.

Tillægsaftale flyttede ikke flertallet

EU er gået »så langt som overhovedet muligt« i forsøget på at imødekomme britiske bekymringer om at være bundet til EU på ubestemt tid med skilsmisseaftalen, lød det fra EU’s chefforhandler.

Han talte om den såkaldte bagstopper i aftalen, der skal være en forsikring mod, at der kommer en hård grænse mellem EU-landet Irland og Nordirland, der som del af Storbritannien ryger med ud af EU efter Brexit.

Premierminister Theresa May forhandlede mandag en tillægsaftale hjem med EU’s kommissionsformand Jean-Claude Juncker, der fortolker og forklarer bagstopperen, men lige lidt hjalp det, da det britiske parlament i går skulle stemme om skilsmisseaftalen for anden gang.

Med stemmerne 391 mod 242 fik hun ikke flertal for forslaget, og i dag fælder de britiske aviser en hård dom over premierministeren og konstaterer, at hun står ydmyget tilbage uden autoritet, mens Storbritanniens fremtid er usikker.

Ikke andre mulige aftaler

Jean-Claude Juncker sagde forleden, at briterne ikke får flere chancer, og chefforhandler Michel Barnier sagde i dag noget tilsvarende, da han slog fast, at der ikke er andre mulige aftaler end den, der allerede ligger på bordet.

Senere i dag stemmer det britiske parlament om næste skridt i Brexit. De skal tage stilling til, om Storbritannien skal forlade EU uden en aftale, eller om der skal gøres endnu et forsøg fra britisk side.

Ifølge professor i europæisk politik ved Københavns Universitet Marlene Wind er det mest sandsynlige, at resultatet bliver et nej til at forlade unionen uden en aftale.

I dette tilfælde vil der i morgen følge endnu en afstemning om, hvorvidt Storbritannien skal bede om en udskydelse af Brexit, der efter planen skal iværksættes om 16 dage, den 29. marts.