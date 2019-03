Europe Talks: Vil du tale med?

Kære læser. Mener du noget nær det modsatte af svenske Mattias Larsson?

Og kunne du i givet fald tænke dig at mødes med ham til en politisk dialog og se, hvad der driver jer hver især?

Det får du chancen for, hvis du tilmelder dig det enestående Europe Talks-projekt, som Politiken har søsat i samarbejde med nu 16 andre fremtrædende europæiske medier.

Projektet går ud på at matche europæere med modsatrettede synspunkter, så de taler sammen i stedet for at stå i hver sit ringhjørne på Facebook og råbe ad hinanden.

Vi gør det op til EU-parlamentsvalget i maj, og samtalerne har også et andet aspekt: Danske deltagere bliver matchet med en modpart fra et andet europæisk land. På den måde bidrager vi til en fælles europæisk debat om emner, der angår os alle. Over 8.000 europæere har allerede efter få dage meldt sig til samtalerne, heraf flere end 500 Politiken-læsere.

Hvis du vil være med, skal du tilmelde dig nu. Alle samtaler finder sted lørdag 11. maj – enten som personlige møder rundt om i Europa eller som videomøder via computeren eller mobilen.