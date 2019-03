Ekspert om no-deal afstemning: Det britiske parlament er lammet af splittelse

Efter onsdagens afstemning er det klart, at det britiske parlament ikke ønsker at forlade EU uden en aftale ’under nogen omstændigheder’. I aften skal der stemmes om en udskydelse af Brexit, og ifølge tidligere dansk ambassadør i London Claus Grube tyder noget på, at parlamentet ikke aner, hvad de gerne vil have.