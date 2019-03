Straffen kommer oveni sidste uges dom på 47 måneders fængsel for skattesnyd. Samlet er det syv et halvt år.

Paul Manafort, der er Donald Trumps tidligere kampagnechef, får 43 måneders fængsel for sin rolle i russisk indblanding i præsidentvalget i 2016.

Dommen skal lægges til en dom fra sidste uge, hvor Manafort blev idømt 47 måneders fængsel for skattesnyd for flere millioner dollar. Samlet løber det op i syv et halvt års fængsel.

ritzau