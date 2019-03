Pinligt for elite-universiteter i USA: Kendisser og magtfulde erhvervsfolk bestak sig til at få deres børn godt uddannet

33 kendte og rige er anklaget i USA for at bedrage sig til adgang for deres børn på de bedste universiteter. Det beklikker en række af elite-universiteter, som lever af deres ry for global topforskning.

En stribe af verdens stjerne-universiteter er kommet i klemme i en giga-skandale om snyd i optagelsen af kendte og magtfulde menneskers børn.

Blandt universiteterne er så kendte læreanstalter som Yale, Georgetown, Stanford, University of Southern California, UCLA, og flere andre.

Endnu et eksempel på, at de rige og magtfulde ved, hvordan de skal sørge deres egne Elisabeth Warren, senator

De er ikke selv på anklagebænken. Men politiet anklager 33 kendte skuespillere og rige erhvervsledere for at betale og bedrage sig til at få børnene optaget netop på disse universiteter.

Hvis forældrene bliver dømt, har disse stjerneuniversiteter optaget unge, som måske slet ikke burde have adgang til de fine fakulteter.

Lyssky og egoistiske

De rige og magtfulde anklages for at have betalt bestikkelse eller snydt med ansøgninger og optagelsesprøver for at få poderne ind på de »rigtige« universiteter. De skal have betalt mindst 1,3 million danske kroner pr. studerende.

»Deres handlinger var uden tvivl lyssky, egoistiske og skammelige«, siger en FBI-agent i Boston til »Variety«.

»Dagens anholdelser burde være en advarsel til andre. Du kan ikke betale for at komme på holdet. Du kan ikke lyve og snyde for at komme videre«.

Men det er ifølge politiet netop, hvad der er sket. Blandt de anklagede er skuespillerne Felicity Huffmann og Lori Loughlin og en række erhvervsspidser, som er kendt i USA.

Talenter i uprøvede sportsgrene

Velhavende forældre betalte flere hundrede tusinde dollar til konsulenter for at få deres børn beskrevet som succesfulde atleter for at få dem ind på universiteter via deres sportshold, hvis deres faglige karakterer ikke rakte.

Ifølge ’Vox’ har det sågar hjulpet studerende til at få papir på vældigt talent i sportsgrene, de aldrig havde dyrket.

FBI kalder det en skandale i hjertet af hele optagelsesprocessen på universiteterne.

For de studerende er det pinligt. For forældrene en regulær flovmand, som kan koste nogle af dem alvorlig straffe.

Men for universiteterne kan det også føre det mere end en ridse i lakken. De er kendt og anerkendt for ubeklikkelig topforskning. Hvordan kan de så tage imod penge fra rige og magtfulde for at tage deres børn, selv om børnenes karakterbøger og talent ikke rækker?

Også »lovlig« favorisering

Men »kendisser som skuespillerinderne Felicity Huffmann og Lori Loughlin behøver ikke ty til ulovligheder for at få deres børn ind på elite-universiteter – adgangskravene favoriserer allerede de velhavende«, skriver en anonym skribent for Buzz Feed, en anerkendt nyhedstjeneste i USA.

Hun arbejdede på et mindre privat østkyst-liberalt universitet. Sad i optagelseskontoret, hvor »jeg måtte optage en masse middelmådige rige unger«.