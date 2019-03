Nigel Farage: 'Hellere blive i EU end May's aftale...'

EUs chefforhandler siger, at der ikke er mere at forhandle om. Tjekkiet opfordrer Storbritannien til at blive i unionen.

Hvorfor bliver Storbritannien ikke bare i EU - spørger Tjekkiets regeringsleder?

Theresa May, den trængte britiske regeringsleder, holder EU på pinebænken. Hendes eget parlament stemte onsdag for, at Storbritannien ikke skal forlade EU uden en aftale – selv om de tirsdag havde afvist hendes aftale med EU.

Men udmeldelsen er forlængst aftalt til 29. marts. Og hvis briterne ikke kan enes om en udskydelse af Brexit, og heller ikke kan enes om den aftale, der ligger på bordet – så ryger de ud af EU 29. marts.

Forvirret?

Det er briterne også.

Den politiske leder, der om nogen førte kampagnen for en britisk exit fra EU for to år siden, Nigel Farage, siger til BBC, at han nu har accepteret, at Storbritannien ikke kommer ud af EU i denne omgang. Ifølge Farage er Mays aftale med Bruxelles »en meget værre situation« end at være medlem af EU.





Den tager vi én gang til: Nigel Farage, skaberen af Brexit, vil hellere blive i EU end at acceptere Theresa Mays skilsmisse-aftale.

Tavsheden i Bruxelles var umiddelbart lammende, da John Bercow, speaker of the House, råbte resultatet af onsdagens afstemninger op for sine kolleger. De havde påført May et sviende nederlag og sagt nej til et hårdt Brexit, altså nej til at forlade unionen uden en aftale.

Er det, hvad I ønskede?

Den irske premierminister, Leo Varadkar, sagde kort før afstemningen: »Jeg vil sige til dem, som talte for Brexit – er dette virkelig, hvad de ønskede? Protektionisme, grænser, afgifter, begrænsninger på handel. Er det virkelig, hvad Brexit drejede sig om?«

Og EU’s chefforhandler, Michel Barnier, sagde i Europa-Parlamentet i Strasbourg: »Hvorfor skulle EU udskyde Brexit, når forhandlingerne er overstået?«

Diskussionen om udmeldelsen er jo fiks og færdig, mente Barnier ifølge The Independent. »Vi har en udmeldelsesaftale på bordet .. det er den, vi afventer et svar på«, sagde Barnier.

Men den er stadig afvist af det britiske Underhus.

Ja eller nej...

Senest torsdag aften klokken 20 skal de britiske parlamentarikere beslutte, om de skal bede EU om en kort udskydelse – til slutningen af maj, men før valget til Europa-Parlamentet – eller om man vil udskyde det i længere tid. I givet fald skal de britiske vælgere deltage i valget til Europa-Parlamentet, selv om de i princippet er på vej ud af EU.

Eller er de?

Indenfor Underhuset er stemningen fortsat ja til Brexit.

Uden for Underhuset peger meningsmålinger snarere på et nej til at forlade fællesskabet med fastlands-Europa.

Macron: Ingen nye forhandlinger

Polens udenrigsminister, Jacek Czaputowicz, afviste onsdag rygter om, at hans land vil nedlægge veto mod en udskydelse af Brexit. Han kaldte et hårdt Brexit det værste udfald. Men tilføjede også ifølge en polsk journalist, Jakub Krupa, at briterne efter hans opfattelse måske får brug for »mere tid« til at tænke sig om.

Det kræver en god forklaring, sagde den franske præsident, Emmanuel Macron onsdag under et besøg i Kenya ifølge »Deutche Welle«. »Der kan ikke være nye forhandlinger om noget, vi allerede har forhandlet i mange måneder, og som vi har sagt, at der ikke kan forhandles mere om«.

Så hvad vil Storbritannien og Theresa May bruge en udskydelse til? Tror hun, at hun kan få EU til at åbne forhandlingerne igen? Vil hun sende den til folkeafstemning? Tror hun, at hun kan overbevise de britiske politikere til at godkende den aftale, som de nu ellers har afvist to gange? Eller er Theresa May ude efter tid til at forberede en hårdt Brexit - altså uden en aftale?

Og så er der opfordringen fra Andrej Babis, Tjekkiets regeringsleder. Han afslørede onsdag, at han i weekenden har opfordret Theresa May til at holde en ny folkeafstemning. Hans ønske og håb: At briterne vil vælge at lægge Brexit bag sig og forblive i fællesskabet.

I’ve been going through my notebooks for the referendum campaign, looking for any warnings that we might just crash out of the EU with no deal of any kind. Haven’t found a single hint of it. Just lots & lots of assurances that it would be dead easy to negotiate our departure. — John Simpson (@JohnSimpsonNews) 13. marts 2019

Polen afviser et rygte om, at det vil nedlægge veto mod en udskydelse af Brexit.